Internazionale is bereid om mee te werken aan vertrek van Christian Eriksen

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 15:57

Internazionale werkt mee aan een vertrek van Christian Eriksen, zo laat de club in een statement weten tijdens een aandeelhoudersvergadering. De Deense middenvelder, die afgelopen zomer tijdens het openingsduel van het EK een hartstilstand kreeg, moet met een defibrillator spelen en voldoet zo niet aan de regelgeving van de Italiaanse voetbalbond. Eriksen mag in een andere nationale competitie wel uitkomen, wat de reden is dat i Nerazzurri openstaan voor een verkoop.

“Met betrekking tot de registratierechten van de speler Eriksen dient het te worden opgemerkt dat als gevolg van een serieuze blessure opgelopen tijdens het Europees Kampioenschap in juni 2021, de speler door de Italiaanse medische autoriteiten tijdelijk wordt tegengehouden van sportactiviteit in het huidige seizoen”, schrijft Inter in een verklaring. Veel andere voetbalbonden, zoals de KNVB, hanteren dergelijke regels niet, waardoor bijvoorbeeld Daley Blind wel voor Ajax mag uitkomen met defibrillator.

Hoewel Eriksen alleen nog officieel uitgesloten is van het lopende voetbalseizoen, lijkt de kans daarop ook in volgende jaargangen groot. Lucio Mos, lid van de medische commissie van de Italiaanse voetbalbond en tevens cardioloog, liet in juli al weten dat Eriksen met een defibrillator niet in de Serie A mag spelen. “De Italiaanse regelgeving is de strengste ter wereld en dit is dan ook de reden waarom het plotselinge sterfgevallen tijdens fysieke activiteit een stuk lager is dan in andere landen”, zei Mos destijds.

Toch betekent de uitsluiting niet dat de Milanezen niets meer kunnen overhouden aan een verkoop van de Deen, zo wordt duidelijk gemaakt in het statement: “Net als de mogelijkheid op fitheid voor topsport, is het niet uitgesloten dat hij nog verkocht kan worden aan een buitenlands team in een competitie waar de huidige regelgeving de kans op toelating niet uitsluit." Eriksen werd door Inter in januari 2020 voor 27 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur.

Inter verwacht buiten de miljoenen die Eriksen (die nog tot medio 2024 vastligt in Milaan) moet opleveren een flink bedrag aan compensatie van de UEFA, daar de hartstilstand gebeurde tijdens een Europees voetbaltoernooi. Volgens de Italiaanse club vertegenwoordigde de spelmaker voorafgaand aan het EK 2020 nog een marktwaarde van 18,3 miljoen euro, die komende transferperiode aanzienlijk lager zal liggen.