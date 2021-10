Slot zet aanvaller voorlopig uit de selectie: ‘Ik was niet tevreden over hem'

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 15:38 • Laatste update: 15:39

Aliou Baldé maakt momenteel geen onderdeel uit van de eerste selectie van Feyenoord, zo maakte Arne Slot bekend op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisieduel met Sparta Rotterdam van zondagmiddag. De Senegalese aanvaller is teruggezet naar de Onder 21 en speelt daar voorlopig ook zijn wedstrijden. Slot gaf daarnaast aan dat middenvelder Franco Antonucci na een slepende blessure op de weg terug is.

Op de persconferentie wordt geconstateerd dat Baldé niet vaak meer bij de wedstrijdselectie zit en ook niet op de trainingen aanwezig is. “Dat is geen privékwestie. Aliou...”, Slot lacht vervolgens wat ongemakkelijk om daarna alsnog uitleg te geven. “Nee het is niet privé, maar ik was niet zo heel erg tevreden over hoe Aliou een aantal dingen, zowel op het trainingsveld als buiten het trainingsveld, heeft ingevuld. Vandaar dat hij eigenlijk de meeste van de trainingen nu bij de Onder 21 invult.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de trainer heeft de Senegalese aanvaller zelf in de hand wanneer hij weer terug bij het eerste elftal aansluit. “Als hij dat weer heel goed invult, zowel buiten het veld als op het veld, dan bestaat er weer een kans dat hij bij de selectie aansluit. Maar dan wel in die volgorde”, geeft Slot aan. Baldé kwam in januari 2021 over van het Senegalese Diambars de Saly Dourbel en kwam vorig seizoen tot drie optredens als invaller. De vleugelaanvaller kwam dit seizoen nog niet verder dan een invalbeurt van tien minuten eind augustus in het verloren uitduel tegen FC Utrecht (3-1).

Over Franco Antonucci sprak Slot eerder de verwachting uit dat hij tijdens de winterstop bij het eerste elftal aan zal sluiten. “Antonucci gaat morgen bij de beloften zijn eerste minuten maken”, gaf de Feyenoord-trainer aan. “We zijn nu volgens mij bijna vier maanden verder. Dat is nu constant trainen, dan weer niet en dan weer wel. Hij heeft al een paar keer op het punt gestaan om een wedstrijd te spelen en dan kon het weer niet. Hij gaat morgen voor het eerst weer spelen, dus hij heeft wat dat betreft wel een aardige achterstand op de rest van de groep, die constant in een soort ritme zit. Het feit dat hij nu weer meetraint en ook weer wedstrijden gaat spelen, zorgt er in ieder geval voor dat we hem weer kunnen gebruiken in de komende tijd.”