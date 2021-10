Arne Slot: ‘Dat is niet echt een enorm item binnen onze spelersgroep’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 15:15

Arne Slot kijkt met afschuw naar de excessen die in het verleden speelden rondom Mark Koevermans. De algemeen directeur van Feyenoord kondigde woensdag zijn vertrek aan, nadat hij na een reeks incidenten niet meer het gevoel had goede beslissingen te kunnen nemen zonder zich af te vragen of dat impact zou hebben op zijn veiligheidssituatie en die van zijn gezin. Slot liet tijdens de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam van zondagmiddag weten dat het vertrek van Koevermans en de rode jaarcijfers echter niet voor onrust in de spelersgroep zorgen.

Slot erkent op de persconferentie dat het bij Feyenoord de afgelopen week allesbehalve rustig was. “Bij Feyenoord inderdaad niet. Maar bij ons op het trainingscomplex was het juist heel erg rustig, omdat er bij ons bepaalde jongens een paar vrije dagen gehad hebben.” De trainer heeft er geen moeite mee om de onrust die is ontstaan door het vertrek van Koevermans en de bekendmaking van de jaarcijfers weg te houden bij zijn ploeg. “Dat is niet echt een enorm item binnen onze spelersgroep. Wij weten waar we mee bezig zijn en proberen elke dag beter te worden. We hebben zondag in Leeuwarden gewonnen, wat ons een heel goed gevoel heeft gegeven. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat er geen bepaalde onrust in onze groep leeft.”

Slot was naar eigen zeggen eerder geschrokken van de excessen rondom Mark Koevermans dan van het uiteindelijke vertrek van de algemeen directeur zelf. “Dat hij ervoor heeft gekozen om te stoppen als algemeen directeur vind ik ontzettend vervelend”, laat de Feyenoord-trainer weten. “Ik heb heel prettig met hem samengewerkt, ondanks dat het een samenwerking op afstand was. Hij is veelal in De Kuip en wij zijn veelal op ons trainingscomplex 1908. Er is natuurlijk al veel over gezegd in de afgelopen dagen. Ik heb er ook al wat over gezegd toen de bedreigingen er waren, dus ik zou bijna zeggen, er valt niet heel veel extra meer voor mij aan toe te voegen.”

In het verleden zijn meerdere mensen binnen Feyenoord bedreigd. Slot vraagt zich hierdoor echter niet af waar hij nu ingestapt is. “Dat ik er met afschuw naar kijk, dat mag duidelijk zijn”, zegt de trainer. “Alle woorden die je ervoor kunt gebruiken, die zijn volgens mij de afgelopen week ook al gebruikt. Ik kan het bijna niet beter verwoorden hoe dat toen gezegd is. Ik kies nu nog een keer voor mijn eigen woorden, maar dat is volgens mij heel goed omschreven. Ik kijk er met afschuw naar, voordat ik weer een ander woord ga gebruiken.”