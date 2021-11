TOTO's tips: Stelt Nederland WK-ticket veilig tegen Noorwegen?

Maandag, 15 november 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:03

Wie had dat nog voorspeld? Dankzij een 2-0-voorsprong in de 81e minuut in en tegen Montenegro was Oranje ondanks een wat stroperige wedstrijd dicht bij het WK in 2022. Maar vijf minuten later stond het opeens 2-2 en moesten de reserveringen voor de vluchten naar Qatar dus nog even wachten. Omdat Noorwegen ook tegen de verwachtingen in gelijkspeelde, is dinsdag een gelijkspel in een lege Kuip alsnog voldoende om te kwalificeren voor het WK. Wij kijken alvast met TOTO vooruit naar deze apotheose.

Verwacht jij dat Nederland het WK veiliggesteld tegen Noorwegen en heb je nog geen account bij TOTO? Meld je hier gemakkelijk aan en speel mee!

Eén punt dus. Een gelijkspel, net zoals afgelopen september in Oslo (1-1), volstaat. Oranje is nog ongeslagen sinds de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach, dus die lijn doortrekken is ook genoeg voor de eerste kwalificatie voor een WK sinds die voor het toernooi in 2014. De enige lijn die hopelijk niet doorgetrokken wordt, is die van de late tegentreffers: acht van de laatste negen tegendoelpunten van Nederland vielen in de tweede helft. De enige tegengoal in deze reeks die voor rust viel, kwam uitgerekend in de vorige ontmoeting met Noorwegen: superspits Erling Haaland, die deze wedstrijd door een blessure aan zich voorbij moet laten gaan, scoorde toen al in de 20e minuut. Aangezien Noorwegen ook nog strijdt om de bovenste twee plekken kan de ploeg van Ståle Solbakken niet gaan afwachten en kunnen we weleens eerder dan verwacht vuurwerk zien.

Houdt Nederland nu wel stand tot aan het laatste fluitsignaal? Bekijk hier de quotering voor een tegentreffer in de tweede helft.

Het decor voor de allesbeslissende interland tegen Noorwegen is De Kuip, maar helaas voor Oranje moet de ploeg het gaan doen zonder fans op de tribunes. Een flinke domper, maar hopelijk blijft het Feyenoord-stadion ook zonder publiek gunstig gezind: Oranje won namelijk de laatste achttien interlands in De Kuip allemaal. En dat gebeurde vrijwel altijd met een clean sheet: van deze achttien interlands wist Nederland veertien keer de nul te houden. Noorwegen, dat dus niet alleen Haaland moet missen maar ook nog in het favoriete stadion van Oranje moet aantreden, kan aan de bak in de jacht op dat rechtstreekse ticket voor het WK volgend jaar. Eén statistiek waar de Noren zich aan kunnen vastklampen is dat de laatste nederlaag van Nederland in De Kuip onder de huidige bondscoach plaatsvond. Die verliespartij dateert van 11 oktober 2000, toen Louis van Gaal in zijn eerste periode als bondscoach met 0-2 van Portugal verloor.

Gaat Nederland ondanks een lege Kuip weer winnen in Rotterdam? Bekijk hier de quotering voor een ééntje.

Over de vraag wie de doelpunten van Nederland gaat verzorgen hoeft niet lang nagedacht te worden. Tegen Montenegro was het weer Memphis Depay die de gehele Nederlandse productie voor zijn rekening nam. Depay scoorde minstens twee keer in vier van zijn laatste vijf Oranje-optredens en deed dit in totaal in tien verschillende interlands. Met 33 interlandgoals staat hij nu gedeeld vierde op de all-time topscorerslijst, samen met Dennis Bergkamp en Arjen Robben, een zeer knappe prestatie voor de pas 27-jarige aanvaller van Barcelona. Een andere speler die weleens de gok waagt voor de goal van de tegenstander is Denzel Dumfries. De wingback was tegen Montenegro de Nederlander met de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien (vijf) en in de twee voorgaande interlands had hij er telkens na Memphis Depay de meeste. Dumfries scoorde drie keer in zijn laatste zeven volledige interlands. Kan hij de Noorse defensie ook verrassen met zijn karakteristieke rushes richting de goal?

Dendert Denzel Dumfries ook tegen Noorwegen door? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de verdediger.

Let op: speel bewust, 18+