TOTO's tips: Scoort Eredivisie-topscorer Guus Til ook tegen zijn oude ploeg AZ?

Zaterdag, 6 november 2021 om 15:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 08:54

Op voorhand leken Feyenoord en AZ de twee ploegen die achter Ajax en PSV moesten gaan uitmaken wie de nummer drie van de Eredivisie zou gaan worden, maar met de competitie op ongeveer een derde nestelt Feyenoord zich qua verliespunten keurig tussen de Amsterdammers en Eindhovenaren. AZ herstelt zich van een ronduit beroerde seizoenstart, en voert de Eredivisie-ranglijst aan als we enkel kijken naar de laatste vijf speelronden (12 uit 5). Twee ploegen in vorm dus, die het zondagmiddag tegen elkaar opnemen in De Kuip. We blikken samen met TOTO vooruit op dit topaffiche in de Eredivisie!

Heb jij nog geen account bij TOTO? Meld je hier gemakkelijk aan en speel mee!

Feyenoord - AZ is een wedstrijd vol dwarsverbanden. De huidige Feyenoord-trainer Arne Slot was 365 dagen geleden nog trainer van AZ, Feyenoorders Guus Til en Alireza Jahanbakhsh maakten ooit furore in Alkmaar en AZ-spelers Jordy Clasie en Bruno Martins Indi werden international als Feyenoorder. Dat is komende zondag allemaal slechts bijzaak, de hoofdzaak is natuurlijk het eindresultaat. Op basis van de recente historie is er maar één favoriet aan te wijzen: AZ. De Alkmaarders wonnen de laatste drie Eredivisie-duels met Feyenoord – waaronder twee in Rotterdam – en maakte in al deze duels minstens drie doelpunten. Twee van de drie zeges werden geboekt onder leiding van Pascal Jansen, de andere onder Slot.

Trekt AZ zijn zegereeks tegen Feyenoord door? Bekijk hier de quotering voor een nieuwe overwinning van AZ in De Kuip.

Feyenoord leed de drie eerder genoemde nederlagen tegen AZ onder Jaap Stam en Dick Advocaat. Onder Slot lijkt het veldspel 180 graden gedraaid en is het vertrouwen groot. Het vertrouwen waarmee AZ de afgelopen jaren naar Rotterdam afreisde zal dit keer door de resultaten in uitwedstrijden stukken lager liggen. AZ staat dit seizoen namelijk al op vier uitnederlagen in de competitie, nu al meer dan in 2019/20 (driemaal) en 2020/21 (tweemaal). De kolkende Kuip heeft Feyenoord dit seizoen al meer dan eens een dienst bewezen en zal de spelers ook tegen AZ een duw in de juiste richting geven. Feyenoord won dit seizoen acht van de negen wedstrijden in De Kuip in alle competities en speelde éénmaal gelijk, en zal daar na een succesvolle Europa League-wedstrijd maar wat graag een negende thuisoverwinning aan toevoegen.

Zie jij Feyenoord zondag aan het langste eind trekken? Bekijk hier de quotering voor winst van Feyenoord op AZ.

Geen speler maakte dit Eredivisie-seizoen meer doelpunten dan Guus Til. De aanvallende middenvelder van Feyenoord scoorde, net als Ajacied Haller, zevenmaal in de competitie. Maar Til is niet de enige trefzekere Feyenoorder; Bryan Linssen vond zes keer het net. Bij de bezoekers is Dani de Wit topscorer, met net zoveel goals als Linssen. Daarachter volgen Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis, die allebei vier keer scoorden. De Griekse AZ-spits Pavlidis scoorde drie keer in zijn laatste drie Eredivisie-duels, na dat slechts één keer te hebben gedaan in zijn eerste zeven competitiewedstrijden voor de Alkmaarders. Ook de kwaliteit van de schietkansen van zowel De Wit, Til als Pavlidis is goed, getuige hun hoge Expected Goals-waarde. Alleen de kwaliteit van de kansen van Haller is dit Eredivisie-seizoen hoger (8,78 xG) dan die van Dani de Wit (5,25 xG), Vangelis Pavlidis (5,23 xG) en Guus Til (5,23 xG).

Een doelpuntrijke wedstrijd lijkt gegarandeerd! Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van Guus Til, Vanelis Pavlidis of Dani de Wit.

Let op: speel bewust, 18+