Laporta: ‘Misschien had Koeman eerder ontslagen moeten worden’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 14:42

Joan Laporta twijfelt of Ronald Koeman eerder zijn congé had moeten krijgen. De Nederlander, die na het verloren duel met Rayo Vallecano (1-0) het slechte nieuws te horen kreeg, verdiende ‘een vertrouwensmarge’, zo zegt de voorzitter van Barcelona tijdens de presentatie van interim-trainer Sergi Barjuán. Laporta wil nog niet kwijt of Xavi Koemans opvolger bij de club zal worden.

“Terugkijkende op wat er gebeurd is, is het makkelijker te analyseren”, legt de Spanjaard uit. “Ik had de beslissing misschien eerder moeten nemen, maar we (het bestuur van Barcelona, red.) vonden dat Koeman het vertrouwen verdiende. Het was een manier om de coach en het team te motiveren.” Laporta zegt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn mogelijk te late keuze, maar verklaarde de situatie nu als ‘onhoudbaar’: “We bevonden ons in een gevaarlijke spiraal waarin we los hadden kunnen raken van alles.”

De geruchten dat er een wrok bij het Barcelona-bestuur jegens Koeman zou bestaan, verwees Laporta naar de prullenbak. De relatie zou volgens hem nog goed zijn. “We communiceren met alle respect naar hem toe. De situatie was onhoudbaar en hij vertelde me dat hij dat deels begreep. De onderhandelingen over het beëindigen van zijn contract gaan goed. We zullen de rechten van beide partijen respecteren, zodat hij tevreden is.” Die onderhandelingen zullen, naar Spaanse media melden, deels gaan over een ontslagvergoeding van ongeveer twaalf miljoen euro waar Koeman recht op heeft.

“Ik ga geen uitspraken doen over hoe de selectie is gemanaged, ik denk dat het goed was. Ronald heeft het geprobeerd en er zijn momenten geweest waarop het beter ging. Er zijn veel blessures geweest en wanneer iedereen fit is, denk ik dat we in staat zijn om onze doelen te behalen”, vervolgde Laporta. “Ronald is een Barcelona-icoon en we willen hem bedanken voor zijn inzet. Dat heb ik Ronald verteld, ik heb hem bedankt en succes gewenst voor de toekomst.”

Volgens diverse Spaanse media zou Xavi binnen afzienbare tijd gepresenteerd worden als opvolger van de Nederlander. Op vragen of de huidige trainer van het Qatarese Al-Sadd geschikt was om los Azulgrana te leiden, gaf Laporta een enigszins mijdend antwoord. “Wat ik heb gezegd heb over Xavi is niet veranderd. Sinds hij naar Qatar ging heb ik gezegd dat hij ooit coach van Barcelona zou worden. Wat ik niet weet is wanneer dat zal zijn. De rapporten die we van hem hebben zijn erg positief, maar hij heeft nog geen uitgebreide trainerscarrière.” Laporta zegt wel een goede relatie te onderhouden met Xavi en geregeld contact met hem te hebben.

Tot slot gaf de Barcelona-voorzitter aan als bestuur achter de nieuwe coach te zullen staan, wie dat ook mag worden. “Hij zal al onze steun krijgen in het behalen van onze ambities. We zijn veeleisend omdat we aspireren alle competities te winnen waarin we actief zijn. Voor Barça zijn er geen overgangsseizoenen. Voetbal heeft geen empirisch karakter en alles is mogelijk. Sergi heeft nu de kwaliteiten die we nodig hebben.”

“Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen”, sprak interim-trainer Barjuán zelf. “Ik wil een warme knuffel naar Koeman sturen, omdat we de afgelopen maanden samen hebben gewerkt. Ik kom hier binnen in een complexe situatie, maar we zijn aan het werk gegaan. We zullen een eenheid moeten vormen. De speelstijl zal niet veranderen, los van enkele tactische concepten. Dat zou de oplossing kunnen vormen.” Barcelona neemt het zaterdagavond op tegen Alavés, mét Ousmane Dembélé en zonder Ansu Fati in de selectie.