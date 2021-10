Verweij: ‘Dat doet Ajax in principe niet en ik denk dat ze nu overstag moeten’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 14:22 • Laatste update: 14:23

Ajax moet instemmen met een gelimiteerde transfersom om met Ryan Gravenberch een akkoord te bereiken over een nieuw contract, zo verwacht Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf zegt in de voetbalpodcast van de krant dat de Amsterdammers en de negentienjarige middenvelder een eerste gesprek over een langere samenwerking achter de rug hebben. Omdat een gelimiteerde transfersom een ‘harde eis’ van Gravenberchs zaakwaarnemer Mino Raiola is, moet Ajax waarschijnlijk overstag gaan.

“Het wordt bij Gravenberch een grote uitdaging, want ik denk dat het niet zo zeer om het geld gaat”, begint Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Iedereen ziet wel dat hij een heel groot talent is en meer verdient dan hij krijgt, terwijl hij voor jeugdbegrippen al een geweldig contract heeft. Het gaat meer om de voorwaarden in het contract, de clausule die Mino Raiola daarin wil hebben. Dat doet Ajax in principe niet en ik denk dat ze nu overstag moeten en er wel een gelimiteerde transfersom in het contract komt.”

“Dan wordt de vraag wat een interessante gelimiteerde transfersom is”, vervolgt de Ajax-watcher van De Telegraaf. “Donny van de Beek ging voor 39 miljoen euro weg, Matthijs de Ligt voor 75, Frenkie de Jong voor 86. Als er dertig miljoen in staat, denk ik dat Ajax wel spekkoper is voor een jeugdspeler. Als je in de clinch moet met Mino Raiola, wat denk je er dan uit te halen?”

“Ik weet niet. Maar als je er dertig miljoen euro in zet, is hij volgende winter weg”, reageert zijn collega Valentijn Driessen. “Als je dat afzet tegen Matthijs de Ligt, vind ik dertig miljoen heel weinig. Hij moet wel een ontwikkeling gaan doormaken, want ik vind dat hij een beetje stilstaat bij Ajax. Maar dat komt misschien omdat het niveau bij Ajax wel heel hoog ligt. Dit is wel iemand die bij heel veel clubs in de top zijn meerwaarde zal hebben. Dus dan vind ik dertig miljoen niet extreem. Je moet ook afwachten wat de markt gaat doen na de coronapandemie.”

“Ik ga niet alles verklappen, maar hij geeft wel aan dat hij nog niet klaar is in Amsterdam”, benadrukt Verweij, die Gravenberch vrijdag gesproken heeft voor een interview in De Telegraaf. Hij denkt wel dat Ajax ‘met heel veel pijn’ instemt met een gelimiteerde transfersom. “Want Ajax wil baas in eigen huis blijven. Clausules worden altijd in het contract opgenomen in het belang van de speler en vooral de zaakwaarnemer. Normaal gesproken is dat een harde eis van Mino Raiola.”