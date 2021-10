Borussia Dortmund krijgt nieuwe tegenvaller richting treffen met Ajax

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 13:57 • Chris Meijer

Borussia Dortmund moet het komende woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax stellen zonder Emre Can, zo maakt trainer Marco Rose vrijdag bekend tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen 1.FC Köln. Can kampt met een spierblessure en kan daardoor tot de komende interlandperiode niet in actie komen voor die Borussen.

Het betekent een nieuwe tegenvaller voor Rose, die eerder ook al Erling Braut Haaland zag wegvallen. Het is nog maar de vraag of de Noorse spits dit kalenderjaar nog in actie kan komen. Can kwakkelt dit seizoen met blessures en stond eerder al enkele weken aan de kant met spierproblemen. De middenvelder annex verdediger speelde in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax met 4-0 won van Borussia Dortmund, echter nog een helft mee, nadat hij in de rust als vervanger van linksback Nico Schulz binnen de lijnen werd gebracht.

Tegelijkertijd sprak Rose zich wel optimistisch uit over de inzetbaarheid van Donyell Malen en Youssoufa Moukoko. Malen miste het midweekse bekerduel met FC Ingolstadt (2-0 zege) door een maagdarminfectie, maar lijkt tijdig fit voor het treffen met Köln van zaterdagmiddag. “Donyell Malen heeft een maagdarminfectie. Wanneer hij van het toilet af is, zal hij weer kunnen spelen”, sprak Rose afgelopen week. Moukoko stond sinds september aan de kant met een spierblessure, maar is tevens weer beschikbaar. Mahmoud Dahoud en Raphaël Guerreiro zijn voorlopig nog afwezig.