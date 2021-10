Evra onthult reden vertrek Ronaldo bij Juve: ‘Dan geeft hij zijn leven voor je’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 13:44 • Laatste update: 14:27

Patrice Evra heeft tekst en uitleg gegeven over het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Juventus. De oud-linksback en voormalig ploeggenoot van de Portugees bij Manchester United vertelt aan La Repubblica dat Ronaldo zich niet meer geliefd voelde in Turijn. Ook zouden uitspraken van trainer Massimiliano Allegri over dat hij niet alles zou gaan spelen in verkeerde aarde zijn gevallen.

Evra en Ronaldo speelden tussen 2006 en 2009 samen bij Manchester United, een periode waarin ze drie keer landskampioen werden voordat de momenteel 36-jarige goalgetter naar Real Madrid vertrok. Nog altijd onderhouden de twee goed contact, waardoor Evra al vroeg op de hoogte was van Ronaldo’s spectaculaire terugkeer naar Old Trafford afgelopen zomer. ‘GROOTSTE TRANSFER IN VOETBALHISTORIE’, schreef de Fransman bij een Instagram-post van het onderlinge WhatsApp-gesprek waarin CR7 de transfer bevestigde.

Er bestaat volgens Evra geen misverstand over de reden van Ronaldo’s vertrek. “Cristiano heeft liefde en respect nodig. Hij begreep dat hij in Turijn de zondebok werd wanneer Juve ondermaats presteerde. Velen vergeten dat het elk jaar draait om het winnen van de Serie A; als je het Agnelli (de voorzitter van Juventus, red.) vraagt, gaat het daarom, niet om de Champions League. En alleen in Manchester vond hij de respect en liefde die hij verwacht, dus zodra hij de kans had om terug te keren twijfelde hij geen moment. Als je hem dat geeft, geeft Cristiano zijn leven voor je.”

De Portugese aanvaller had niet alleen last van wat de buitenwereld vond, ook met zijn eigen trainer was hij allerminst tevreden, vertelt Evra. “De woorden van Allegri op de persconferentie, toen hij zei ‘Cristiano gaat niet alle wedstrijden spelen’, wogen ook zwaar. Het is niet nodig om dingen publiekelijk te verkondigen, zeg ze gewoon in privé. Want Ronaldo voelt het en wordt erdoor geraakt.”

Tijdens een bijeenkomst met de aandeelhouders van Juventus heeft ook Andrea Agnelli zich uitgesproken over het vertrek van Ronaldo uit Turijn. "Het was ons een genoegen en een eer om de grootste speler ter wereld in ons team te hebben", zo tekent Goal op uit de mond van de Juventus-voorzitter. "Als we erover nadenken wat hij gepresteerd heeft, kunnen we alleen maar applaudisseren en hem bedanken. Het enige dat jammer is, is dat hij hier anderhalf jaar in een leeg stadion heeft moeten spelen. Juventus is groter dan iedere speler en er staat altijd wel weer iemand anders op."

Ronaldo wist bij zijn rentree op Old Trafford tegen Newcastle United (4-1) meteen te scoren en maakte vooralsnog zes doelpunten in tien duels. The Mancunians, die momenteel de zevende plek in de Premier League bezetten, hopen zich zaterdagavond bij Tottenham Hotspur te revancheren voor de afgang tegen Liverpool (0-5) van afgelopen zondag.