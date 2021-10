Driessen hekelt ‘verraad’ van Feyenoord en de KNVB: ‘Genegeerd zelfs’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 13:33

Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord verraad pleegt aan Wim Jansen. De journalist schrijft in een kritische column in De Telegraaf dat Feyenoord ‘liever honderdduizenden euro’s aan het Britse bedrijf Sportsology besteedt om de jeugdopleiding door te lichten, terwijl ze met icoon Jansen alle kennis in huis heeft.’ Driessen verwijt de KNVB daarnaast dat het de visie van het Feyenoord-icoon nooit heeft omarmd.

Driessen kan het het gebrek aan erkenning voor Jansen maar moeilijk verkroppen. “Lang niet door iedereen gekoesterd, genegeerd zelfs. Door uitvinders, eendagsvliegen, hemelbestormers, zelfbenoemde voetbalgoeroes en afvalligen weggezet als ouderwets, old school, maar in werkelijkheid springlevend, dynamisch en dus modern en toekomstbestendig.” De columnist kan er niet bij dat Feyenoord honderdduizenden euro’s besteedt aan het Britse bedrijf Sportsology om de jeugdopleiding door te lichten. “Ze hebben met icoon Jansen alle kennis in huis. Het is verraad.”

Ook op ex-Feyenoord-directeur Eric Gudde, die in september vertrok als directeur betaald voetbal bij de KNVB, is Driessen vervolgens kritisch. “Eenmaal bij de KNVB prevaleerde hij breedtesport boven topsport”, meent de journalist. “Jarenlang modderde hij aan met gesjeesde trainers en opleiders in plaats van Jansen en zijn visie te omarmen en zijn organisatie te innoveren en injecteren met topvoetbal.”

Volgens Driessen is Jansen een ‘oer-Feyenoorder’. “In zijn eentje heeft dit Feyenoord-icoon meer betekend voor de Rotterdamse trots dan al die raddraaiers bij elkaar”, refereert de columnist aan de hooligans die Feyenoord de afgelopen week in een negatief daglicht hebben gebracht. “Zij pleiten voor transparantie vanuit de clubleiding, maar verzwijgen de criminele ondermijning in eigen kring, laat staan actie te ondernemen. Zij zijn juist het probleem in plaats van de oplossing. Een minuut stilte in de twaalfde minuut in het uitvak bij de Rotterdamse derby Sparta-Feyenoord zondag zou een signaal zijn dat een deel van het Legioen dit onderkent.”