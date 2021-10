‘Barcelona gaat de Champions League, LaLiga en de Copa del Rey winnen’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 12:47 • Chris Meijer • Laatste update: 13:08

Joan Gaspart is ervan overtuigd dat Barcelona dit seizoen nog een serieuze rol kan spelen in LaLiga, de Champions League en de Copa del Rey. De voormalig president van Barcelona - die de club tussen 2000 en 2003 leidde - vindt het jammer dat Ronald Koeman het veld heeft moeten ruimen. Tegelijkertijd toont Gaspart zich optimistisch over zijn waarschijnlijke opvolger Xavi Hernández.

“Je kunt het leuk vinden of niet, maar zo werkt het nu eenmaal in het voetbal. Het is makkelijker om een trainer te ontslaan dan alle spelers. Koeman is een geweldige speler voor Barcelona geweest en ik vind het jammer, aangezien hij een vriend is en ik hem enorm waardeer. Als hij iets meer tijd had gekregen, had hij goed werk kunnen afleveren”, vertelt Gaspart in een interview met El Confidencial. De voormalig preses van Barcelona begrijpt wel dat Koeman zijn elftal niet in ‘de gebruikelijke stijl’ kon laten voetballen.

“Je moet wel de spelers hebben om dat spel te kunnen spelen. Laten we niet vergeten dat dit team geen Víctor Valdés, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi en Lionel Messi heeft. Met die spelers kon Barcelona in het verleden ander voetbal spelen dan nu”, stelt Gaspart. Hij is enthousiast over de naderende komst van Xavi en denkt niet dat het te vroeg voor hem is om trainer van Barcelona te worden. “Was het te vroeg voor Pep Guardiola? Of voor Luis Enrique? Waarom zou het niet werken? Iedereen was van mening dat Guardiola of Luis Enrique geen ervaring had, maar zij boekten goede resultaten.”

“Ik wens hem alle geluk van de wereld. Xavi heeft al jaren laten zien dat het zijn ambitie was om trainer van Barcelona te worden”, vervolgt Gaspart. Hij is ervan overtuigd dat Barcelona dit seizoen nog kan meedoen om de prijzen. “Barcelona gaat dit seizoen de Champions League, LaLiga en de Copa del Rey winnen. Natuurlijk kan ik verkeerd zitten, maar zonder optimisme kom je niet ver. Ik heb moeilijkere dingen zien gebeuren in het voetbal. Ik hoop dat we in de toekomst het maximale zullen nastreven, maar ik heb al eerder gezegd dat het niet makkelijk is om grote prijzen te winnen. Als dat niet lukt, moet je je weer kwalificeren en het een jaar later opnieuw proberen.”

De achterstand van Barcelona op koploper Real Sociedad bedraagt momenteel negen punten, al speelden de Basken wel een wedstrijd minder. Het toernooi om de Copa del Rey moet voor titelhouder Barcelona nog beginnen, terwijl de Catalanen na drie Champions League-wedstrijden drie punten hebben verzameld. Bayern München (negen punten) en Benfica (vier punten) doen het vooralsnog beter in Groep E van het miljardenbal.