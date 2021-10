‘Zuid-Amerikaanse teamgenoten belemmeren integratie Wijnaldum bij PSG’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 12:16 • Laatste update: 12:40

Georginio Wijnaldum is bij zijn integratie in de spelersgroep van Paris Saint-Germain in de afgelopen maanden belemmerd door enkele Zuid-Amerikaanse ploeggenoten in de selectie van de Franse grootmacht, zo meldt L’Equipe. De desbetreffende spelers zouden zich zorgen maken dat Wijnaldum de plek inneemt van de momenteel geblesseerde Argentijn Leandro Paredes.

De start van Wijnaldum bij Paris Saint-Germain was qua speelminuten veelbelovend. De middenvelder begon tijdens de eerste vier duels in de Ligue 1 vanaf het eerste fluitsignaal, maar raakte vervolgens zijn basisplaats onder trainer Mauricio Pochettino kwijt. L’Equipe is kritisch op Wijnaldum. De Franse sportkrant schrijft dat de dertigjarige middenvelder ‘teleurstelt’ sinds zijn komst van Liverpool naar PSG en hoopt dat hij ‘creativiteit kan brengen in het spel van de Parijzenaren’ nu Marco Verratti vier weken uit de roulatie is vanwege een heupblessure.

De afwezigheid van de geblesseerde Verratti biedt Wijnaldum in ieder geval perspectief. Bovendien herstelt de de defensieve middenvelder Paredes momenteel van een blessure aan zijn bovenbeen en hij wordt pas na de komende interlandperiode in november terug verwacht bij PSG. Wijnaldum is door de afwezigheid van het tweetal een optie voor een van de twee controlerende posities in het elftal van Pochettino voor de Ligue 1-wedstrijd tegen Lille OSC van vrijdagavond 21:00 uur. Toch lijkt de Oranje-international met Herrera, Danilo en Gueye nog altijd drie concurrenten voor zich te moeten dulden.

Volgens L’Equipe krijgt Wijnaldum de tijd om te acclimatiseren in Parijs. De sportkrant beweert echter dat de middenvelder hierin wordt belemmerd door Zuid-Amerikaanse teamgenoten. De selectie van PSG bestaat momenteel uit de Zuid-Amerikanen Paredes, Neymar, Marquinhos, Lionel Messi, Rafinha en Ángel Di María, terwijl Costa Ricaan Keylor Navas mogelijk ook tot dit contigent kan worden gerekend. De desbetreffende spelers, die niet bij naam worden genoemd, maken zich vooral zorgen dat Wijnaldum de plek van de momenteel geblesseerde Paredes inneemt. De Argentijnse middenvelder, die in januari 2019 de overstap maakte van Zenit Sint-Petersburg naar PSG, kwam dit seizoen tot nog toe twee keer in actie in de Ligue 1 en hij speelde een helft mee in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-1).

Ondanks dat Wijnaldum nog geen geweldige start bij PSG kent, is hij volgens L’Equipe nog niet door de club afgeschreven. ‘Met zijn veelzijdigheid, efficiëntie en unieke eigenschappen, wordt hij nog altijd als een echt wapen’ beschouwd door de Franse grootmacht. De middenvelder sprak zich recent op de persconferentie in aanloop naar het gewonnen WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Gibraltar (6-0) uit over zijn huidige situatie bij PSG. “Ik hoop me snel terug te knokken in de basis. Ik ben ook wel een vechter en ga er alles aan doen dit om te keren."