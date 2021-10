Union moet na straf van de UEFA deel van stadion sluiten tegen Feyenoord

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 11:51 • Chris Meijer

1.FC Union Berlin moet een deel van het stadion gesloten houden tijdens de thuiswedstrijd van Feyenoord in de Conference League van komende donderdag, zo meldt Kicker. De UEFA heeft de club uit Berlijn een straf opgelegd voor antisemitische gebeurtenissen rond het thuisduel met Maccabi Haifa, dat eind september met 3-0 gewonnen werd.

Kicker schrijft op basis van ooggetuigen en slachtoffers dat supporters van Union de meegereisde fans uit Israël op een ‘antisemitische manier’ aangevallen en beledigd hebben. Union en verschillende fanclubs hebben zich gedistantieerd van de gebeurtenissen en excuses aangeboden. De gebeurtenissen tijdens het duel met Maccabi Haifa hebben geleid tot een forse straf van de UEFA.

Union moet de vakken 13 en 14 van het Olympiastadion - waar in Europees verband wordt gespeeld omdat het eigen stadion An der alten Försterei niet aan de UEFA-eisen voldoet - tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord leeghouden. Op die plekken waar normaal gesproken fans van de thuisclub zitten, zal een spandoek van de UEFA met de tekst #NoToRacism worden neergelegd.

Er zullen volgende week donderdag maar liefst 5100 meegereisde Feyenoord-supporters aanwezig zijn in het Olympiastadion. De clubleiding van de Rotterdammers riep zijn fans eerder deze week al op zich te gedragen in Berlijn, daar er de nodige incidenten plaatsvonden rond de eerdere ontmoeting in Rotterdam. Feyenoord gaat na drie wedstrijden aan de leiding in Groep E van de Conference League, terwijl Union in de poule de vierde en tevens laatste plaats bezet.