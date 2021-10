‘Natuurlijk eiste ik geen speeltijd, Berghuis speel je er niet zomaar uit’

Crysencio Summerville maakt dit seizoen steeds meer minuten op het hoogste niveau bij Leeds United. De twintigjarige aanvaller besloot Feyenoord in september 2020 achter zich te laten. Een keuze die voor Summerville tot nog toe niet verkeerd heeft uitgepakt. “Nu voel ik dat ik mijn droom echt achterna ga”, zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Summerville mocht dit seizoen vier keer invallen in de Premier League. “Dit is pas het begin”, aldus de aanvaller. “Ik weet dat spelers het vaak zeggen, maar het is echt zo: ik werk echt dagelijks keihard om beter te worden. Ik wil meer en meer, maar laten we zeggen dat de start lekker is.” De aanvaller maakte op 17 september tegen Newcastle United (1-1) zijn eerste minuten in de Premier League voor the Peacocks. “Ik ben de jongste debutant bij Leeds sinds 2003, las ik laatst. Ik krijg mijn kansen van de manager en dat motiveert me om nog meer gas te geven.”

Summerville doorliep bijna de gehele jeugdopleiding van Feyenoord, maar een doorbraak in De Kuip zat er na verhuurperiodes aan FC Dordrecht en ADO Den Haag niet in. “Ik wist dat ik met Luis Sinisterra, Steven Berghuis en Luciano Narsingh forse concurrentie had in de jacht op een basisplaats”, zegt de vleugelaanvaller. “Dus natuurlijk eiste ik geen speeltijd, Berghuis speel je er niet zomaar uit. Ik hoopte wel op een plan, op een helder idee van de club om mij bij Feyenoord snel naar een hoger niveau te brengen.”

De jeugdinternational had nog een contract voor een jaar bij Feyenoord, maar besloot na lang wikken en wegen voor een avontuur bij Leeds te kiezen. “Mijn contract liep nog maar een jaar door. Maar ik twijfelde, ik wilde doorbreken”, is Summerville eerlijk. “Nee, dan draait het helemaal niet om geld, joh. Dat heb ik wel overal gelezen.” De aanvaller miste naar eigen zeggen vooral perspectief. “We zijn gaan praten en mijn zaakwaarnemers lieten de keuze aan mij. En opeens was ik eruit. Ik wilde naar Leeds. Ja, perspectief is het juiste woord. Dat moet er zijn, zonder dat je onredelijke eisen stelt."

Onder Leeds-manager Marcelo Bielsa krijgt Summerville dit seizoen geregeld de kans om zich te laten zien in de Premier League. “Er is hier echt een plan met de jonge jongens”, zegt hij. De jongeling kreeg van zijn Argentijnse trainer invalbeurten tegen Newcastle United, West Ham United, Southampton en Wolverhampton Wanderers. “In de beker stond ik in de basis tegen Fulham en viel ik in tegen Arsenal. En geloof me, dat niveau is geen grap, hè. Na afloop zit je gewoon te hijgen in de kleedkamer. Het tempo ligt zo hoog en invallen is dan echt lastig.”