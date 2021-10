Barcelona-selectie richt zich tot Koeman: ‘U gaf mijn carrière een boost’

Barcelona-spelers hebben gereageerd op het vertrek van Ronald Koeman. Onder meer Memphis Depay, Frenkie de Jong en Sergiño Dest hebben van zich laten horen op Instagram, terwijl Gerard Piqué een boodschap schreef op Twitter. Met een speciale boodschap op sociale media richten zij zich tot de trainer, die woensdagavond na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano werd ontslagen.

Depay plaatste een oude foto vanuit zijn jeugd, waar hij als PSV-talent de hand schudt van Koeman. “U gaf mijn carrière een nieuwe boost, daar ben ik ontzettend dankbaar voor! Ik heb ontzettend veel respect voor u als trainer, maar nog meer voor u als persoon. Ik hoop dat we in de toekomst opnieuw samenwerken”, aldus Depay, die afgelopen zomer door Koeman naar Barcelona werd gehaald.

Frenkie de Jong heeft minder woorden nodig: “U bent een geweldige coach en een fantastisch persoon”, aldus de middenvelder. “Bedankt voor het vertrouwen”, aldus Dest, die onder Koeman veelvuldig aan spelen toekwam in het Camp Nou. “Ik zal dit altijd waarderen. Veel succes in uw nieuwe hoofdstuk.” Piqué: “Het was me een groot genoegen om tot uw dienst te zijn. Ik wens u alle geluk van de wereld in de toekomst”, aldus de verdediger, die afsluit met een ‘dikke knuffel’.

Ha sido un placer enorme estar a tus órdenes @RonaldKoeman. Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Un fuerte abrazo míster. pic.twitter.com/HGoFtztDNh — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 28, 2021

Gavi plaatste op Instagram een foto van zichzelf samen met Koeman. Het toptalent brak door onder de Nederlandse trainer en mag zich als zeventienjarige zelfs al Spaans international noemen. “Heel erg bedankt voor het vertrouwen en het geven van de kans om mijn droom te vervullen. Ik wens u het beste”, schrijft hij. Ook Pedri heeft een boodschap voor Koeman: “Het spijt me dat de dingen niet zijn gegaan zoals u wilde, meneer. Ik zal u voor altijd dankbaar zijn voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik wens u het beste, zowel persoonlijk als professioneel.”

“Bedankt voor alles, mister”, schrijft doelman Marc-André ter Stegen. “Uw passie voor deze club en stad is speciaal. Ik wens u het beste voor de toekomst. Veel geluk en gezondheid!” Ook Ansu Fati richt zich op Instagram tot Koeman: “Bedankt voor alles, mister!"