‘Ik had deze zomer clubs in mijn hoofd waar ik naartoe zou willen’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 07:27 • Laatste update: 07:50

Owen Wijndal heeft afgelopen zomer diverse buitenlandse clubs geweigerd. Waar Teun Koopmeiners (Atalanta), Calvin Stengs (OGC Nice) en Myron Boadu (AS Monaco) een transfer maakten, bleef Wijndal achter bij AZ. De linksback zegt nog altijd met alle liefde en plezier in Alkmaar te spelen en is zelfs met de clubleiding in gesprek over contractverlenging. “We zullen zien welke kant het op gaat. Ik wacht het rustig af”, aldus Wijndal tegenover Voetbal International.

Na vorig seizoen was de verwachting dat Wijndal een van de AZ-spelers zou zijn die een vervolg stap zou maken. Hij werd gelinkt aan Ajax en diverse clubs uit het buitenland, maar tot een overgang kwam het niet. “Ik had deze zomer clubs in mijn hoofd waar ik naartoe zou willen. Maar die kwamen niet. Er zijn buitenlandse clubs concreet geweest, maar ik ruil AZ niet zomaar in. Ik speel hier nog steeds met alle liefde”, aldus de 21-jarige linksback, die zich inmiddels aanvoerder mag noemen in Alkmaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Behalve Koopmeiners, Stengs en Boadu maakten ook Marco Bizot (Stade Brest) en Jonas Svensson (Adana Demirspor) een transfer. Het vertrek van een aantal steunpilaren heeft de ambities van Wijndal bij AZ niet aangetast. “Zo zit ik niet in elkaar. Je kunt gaan zitten balen, maar wat heeft dat voor zin? We hebben nog steeds een heel goede en ook leuke spelersgroep. Ik ben gewoon hartstikke blij bij AZ”, aldus Wijndal, die in de toekomst nog altijd hoopt op een mooie transfer. “Ik heb een plan in mijn hoofd en wacht op de juiste vervolgstap. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen in mijn carrière. Zolang ik bij AZ speel, zal ik vol gas geven. Dat ben ik verplicht aan de club, de fans en aan mezelf.”

Het contract van Wijndal, wiens huidige marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op vijftien miljoen euro, loopt af in de zomer van 2023. Eerder deze maand zijn club en speler met elkaar om de tafel gaan zitten om te praten over een nieuwe verbintenis. “De club wil het contract verlengen en ik heb het hier goed naar mijn zin”, aldus Wijndal, die rustig zegt af te wachten. “Ik weet dat het een cliché is, maar mijn focus ligt nu echt op presteren met AZ. En volgende maand hopelijk met Oranje.”