Recordbrekende tienerdoelman uit België wil Manuel Neuer achterna

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 00:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:15

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige doelman Maarten Vandevoordt, die vanwege zijn keeperstijl wordt vergeleken met Manuel Neuer en momenteel indruk maakt bij KRC Genk, twee jaar nadat hij de jongste doelman ooit in de Champions League werd.

De avond op 10 december 2019 blijft speciaal voor Vandevoordt, zijn familie en degenen die hem hebben gevolgd in de jeugdopleiding van Genk. De jonge sluitpost kreeg van trainer Hannes Wolf een basisplaats in het Champions League-duel met Napoli, omdat eerste doelman Danny Vukovic maandenlang aan de kant stond vanwege een gescheurde achillespees. Zijn vervanger, de 21-jarige Gaëtan Coucke, maakte in de eerste maanden van het seizoen geen geweldige indruk en hierdoor werd Vandevoordt de jongste doelman ooit in de geschiedenis van de Champions League. De tiener was 17 jaar en 287 dagen oud.

Door zijn gebrek aan ervaring veranderde een beoogde droomavond al snel in een nachtmerrie. Na 125 seconden kon Vandevoordt de bal voor de eerste keer uit het net vissen en de enige die hij hier de schuld voor kon geven, was zichzelf. De doelman, die in de jeugdopleiding van Genk bekend stond om zijn meevoetballende kwaliteiten, probeerde in zijn eigen strafschopgebied de bal achter zijn standbeen terug te kappen. Arek Milik kon de bal echter eenvoudig in een leeg doel schuiven, omdat het hoogstandje van de doelman hopeloos mislukte.

Het werd er daarna niet beter op voor de jonge doelman. De spits van Napoli verdubbelde halverwege de eerste helft de marge en zeven minuten voor rust werd de diep gestuurde Marek Hamsik gevloerd door Vandevoordt. Scheidsrechter Cüneyt Cakir wees gedecideerd naar de strafschopstip, waarna de hattrick van Milik een feit was. Vandevoordt haalde de internationale krantenkoppen omdat hij als jongste doelman ooit in het miljardenbal geen sterke wedstrijd keepte. Door dergelijke negatieve publiciteit zou het zelfvertrouwen van een groot aantal jonge spelers een serieuze knauw hebben gekregen. Dat gold echter niet voor Vandevoordt. Het mindere optreden in Napels heeft hem alleen maar beter gemaakt. De Belg heeft zich ontpopt tot een van de meest veelbelovende jonge keepers in het mondiale voetbal.

“Ik was snel over die fout heen. Ik denk dat ik mentaal sterker uit dit hele gebeuren ben gekomen”, vertelde Vandevoordt drie maanden na zijn Champions League-debuut aan Het Laatste Nieuws. “Ik weet nu wat ik beter en anders moet doen. Ik zal nooit meer zo'n risico nemen. Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik de bal onmiddellijk wegtrappen. Iedereen maakt fouten. Helaas worden die van de keepers altijd uitvergroot.” Gelukkig voor Vandevoordt maakt hij zulke fouten nu veel minder. De tiener werd in februari van dit jaar, voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen KV Oostende, door John van den Brom benoemd tot eerste doelman.

Gezien de club waarvoor hij speelt en zijn lange, slanke postuur, zijn er al vergelijkingen gemaakt met Thibaut Courtois. De Belgische fans hopen dat Vandevoordt de sluitpost van Real Madrid op de lange termijn zal opvolgen als eerste doelman van de Rode Duivels. Zijn stijl van keepen valt echter meer te vergelijken met die van de moderne doelman, die belangrijk is in de opbouw en ook goed in de ruimte achter de defensie kan spelen. Het mag geen verrassing heten dat Neuer het grote idool van de inmiddels negentienjarige Belgische doelman is.

De keeperstijl van Vandevoordt is ook niet zo opmerkelijk, aangezien hij niet als doelman tot de jeugdopleiding van Genk toetrad. Hoewel hij in Sint-Truiden opgroeide in dezelfde straat als Club Brugge-sluitpost Simon Mignolet, was het de techniek van Vandevoordt als veldspeler waardoor hij bij Brustem VV op de radar van de scouts van Genk verscheen. Op negenjarige leeftijd werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van Genk, maar het zou nog vijf jaar duren voordat de beslissing werd genomen om van hem een vaste doelman te maken.

De trainingsmethodes van Genk zijn zodanig dat elke speler ook op doel komt te staan. De jeugdtrainers van de club willen vooral de balvaardigheid van de jongeren verbeteren in hun eerste jaren bij de club, waardoor Vandevoordt in het begin bij de viervoudig kampioen van België meer tijd als veldspeler dan als doelman doorbracht. “Af en toe mocht ik keepen en dat bleek een succes”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Ik heb er veel profijt van gehad dat doelmannen in de jeugdopleiding van Genk veel moeten meevoetballen. Dat leert je ook om het spel beter te lezen en comfortabel aan de bal te worden. Natuurlijk moet ik nu meer opletten, want elke fout word je veel zwaarder aangerekend. Dit is echter mijn manier van keepen.”

Toen Vandevoordt uiteindelijk de kans kreeg om volledige wedstrijden te keepen, zag je hem regelmatig tientallen meters uit zijn doel staan om zijn teamgenoten een afspeelmogelijkheid te geven bij balbezit. Op vijftienjarige leeftijd trainde hij al met het eerste elftal van Genk mee. De jongeling bleef regelmatig tot laat op het trainingscomplex om vrije trappen en penalty’s te nemen. Inderdaad, nemen in plaats van ze te redden. Door zijn meevoetballende kwaliteiten, komt de zelfoverschatting van Vandevoordt bij zijn Europese debuut niet helemaal uit de lucht vallen. De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van het indammen van die overmoed om verdere grote blunders te voorkomen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Vandevoordt de rol van eerste doelman bij Genk zou overnemen in de maanden na die bewuste avond in Napels, maar door een elleboogblessure in februari vorig jaar miste hij de rest van het seizoen en moest hij twaalf maanden wachten voor hij eindelijk de vaste waarde onder de lat bij de Genkies zou worden. In het afgelopen seizoen won Vandevoordt met Genk de Belgische beker en stopte hij in competitieverband onder andere een strafschop van Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken.

De tiener heeft zich in de afgelopen zes maanden opgewerkt tot de onbetwiste eerste doelman van België Onder 21. Liverpool, Real Madrid, AC Milan en AS Roma zijn slechts enkele van de clubs die Vandevoordt naar verluidt ook in de gaten houden. Hoewel zijn contract bij Genk nog twintig maanden doorloopt, lijkt een overstap naar een van de grote vijf Europese competities op een gegeven moment onvermijdelijk. Dat is vooral te danken aan Vandevoordt’s kwaliteiten als moderne keeper. Maar de mentale weerbaarheid die hij na december 2019 heeft getoond, is misschien wel wat hem het meest onderscheidt van zijn leeftijdsgenoten.