Grim wordt pijnlijk afgedroogd door B-keus van voormalig werkgever RKC

Donderdag, 28 oktober 2021 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:50

Willem II is donderdagavond pijnlijk uit de TOTO KNVB Beker geknikkerd door RKC Waalwijk. Fred Grim, die afgelopen zomer de gevoelige overstap van RKC naar Tilburg maakte, zag zijn ploeg roemloos met 3-0 ten ondergaan. Extra pijnlijk voor de trainer van Willem II was dat zijn collega Joseph Oosting een volledige B-formatie het veld in had gestuurd.

Hoewel Willem II veruit het meest de bal had, wisten de Tilburgers in de eerste helft geen enkele doelpoging te produceren. In de twaalfde minuut werd RKC via een counter dreigend, al werd het schot van Iliass Bel Hassani toen nog gekraakt. Daar was negen minuten later geen sprake van, waardoor de middenvelder het openingsdoelpunt op het scorebord kon zetten. RKC profiteerde van slordig balverlies van Willem II-verdediger Leeroy Owusu, waarna Lennerd Daneels weg was op de linkerflank en een lage voorzet op de scorende Bel Hassani afleverde: 1-0.

Kansen waren uiterst spaarzaam, maar RKC bleek daar uiterst effectief mee om te gaan, want vier minuten na rust was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Een steekbal van Bel Hassani gaat richting de diepgaande Finn Stokkers, die Timon Wellenreuther omspeelde en binnenschoot: 2-0. Na ruim een uur spelen kreeg Willem II voor het eerst een echte kans, maar de kopbal van Mats Köhlert werd knap gekeerd door Issam El Maach. RKC gooide de wedstrijd enkele minuten later in het slot via Saïd Bakari, die na terugleggen van Yassin Oukili beheerst binnen schoot: 3-0.