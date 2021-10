‘Omdat ik nee heb gezegd, is Karsdorp rechtsback geworden bij Feyenoord’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 22:11 • Laatste update: 22:23

Ruben Schaken stond mede aan de basis van de doorbraak van Rick Karsdorp, zo onthult de oud-rechtsbuiten in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Mounir Boualin. In zijn laatste seizoen bij Feyenoord wilde toenmalig trainer Fred Rutten de oud-international tot rechtsback omturnen, wat hij weigerde. Daardoor kwam Karsdorp, oorspronkelijk een nummer tien, op de positie terecht. Ook vertelt Schaken over de 'ongekende' populariteit van de recentelijk ontslagen Ronald Koeman in Spanje.

Schaken verdiende na furore te hebben gemaakt op de vleugels van VVV-Venlo in 2010 een transfer naar Feyenoord. Hij speelde tot 2015 in totaal 113 wedstrijden voor de club en was zeker in zijn tweede, derde en vierde seizoen erg belangrijk voor de Rotterdammers. Daarna kwam Fred Rutten aan het roer, onder wie Schaken mindere tijden beleefde. “Je bent topfit, in bloedvorm, maar je krijgt gewoon geen kans”, blikt de oud-aanvaller zichtbaar geëmotioneerd terug. “Ik trainde kei- en keihard, hij liet me invallen en ik scoorde... het zit nog steeds heel diep.”

Rutten wilde Schaken op een andere positie gebruiken, maar dat zag de aanvaller niet zitten. “Ik was 31, ik had er geen zin meer in om dat te leren. Ook omdat ik me in de kijker aan het spelen was voor een transfer ná Feyenoord.” Daardoor moest Rutten verder kijken naar andere opties. “Zo is Karsdorp dus rechtsback gaan spelen, doordat ik nee heb gezegd.” Karsdorp speelde zich uiteindelijk in de kijker van diverse topclubs en verdiende in 2017 een transfer naar AS Roma, waar hij vandaag de dag nog steevast basisspeler is.

Schaken beleefde zijn meest succesvolle Feyenoord-jaren onder trainer Koeman. Van 2011 tot 2014 speelde hij onder de Nederlandse oefenmeester en verdiende daarmee zelfs zijn debuut in het Nederlands elftal. De onvrede rondom Koemans functioneren bij Barcelona noemt Schaken dan ook ‘treurig’, daar hij wist dat het zijn droomclub was. “Hij zat in een prachtige functie bij het Nederlands elftal, maar hij zei: ‘Ik ga gewoon.’ Zijn populariteit was daar ook ongekend. Als wij in Spanje op trainingskamp waren, werden wij als voetballers straal voorbijgelopen voor een handtekening van meneer Koeman. Ik wist wel dat het moeilijk zou worden, maar nu (vlak voor Koemans ontslag, red.) is het nog ellendiger dan ik dacht.”