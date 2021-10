‘De kans is klein dat André Onana nog eerste keeper van Ajax wordt’

Donderdag, 28 oktober 2021

André Onana werd donderdag in genade aangenomen bij het eerste elftal van Ajax, maar dat betekent volgens het Algemeen Dagblad nog niet dat de 25-jarige doelman ook onder de lat komt. De krant stelt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat Remko Pasveer het vertrouwen als eerste doelman behoudt van Erik ten Hag.

Donderdagochtend maakte Ajax bekend dat Onana weer is aangesloten bij de groepstraining van de A-selectie. De Kameroener trainde al enige tijd mee met Jong Ajax en mag door het aflopen van zijn dopingschorsing per 4 november weer in actie komen. De kans dat Ten Hag ook direct een beroep op Onana zal doen, is dus volgens het Algemeen Dagblad klein.

Dat hangt op de eerste plaats samen met de goede prestaties van Pasveer. Over de 37-jarige doelman bestonden aan het begin van het seizoen twijfels na enkele matige optredens, maar tegen Borussia Dortmund (4-0 zege) blonk de routinier uit met enkele knappe reddingen op Erling Braut Haaland. Ook tegen PSV (5-0 winst) en sc Heerenveen (0-2 zege) werd Ajax op de been gehouden door enkele reflexen van Pasveer, die Ten Hag daarmee geen reden geeft om te wisselen onder de lat.

Ten tweede is er een grote kans dat Onana wordt opgeroepen voor de Afrika Cup, aangezien de doelman vóór zijn schorsing de onbetwiste eerste doelman van Kameroen was. Het Afrikaanse landentoernooi vindt plaats van 9 januari tot en met 6 februari, waardoor Onana mogelijk drie Eredivisie-wedstrijden van Ajax moet missen. "Moet Pasveer dan plaatsmaken voor een keeper die de club eerst voor een maand en vervolgens voorgoed zal verlaten?", vraagt het Algemeen Dagblad zich dan ook af, ook doelend op het aflopende contract van Onana. Volgens Fabrizio Romano vertrekt de goalie na dit seizoen transfervrij naar Internazionale.

Een derde argument om Onana niet direct voor de leeuwen te gooien zijn de twijfels over zijn vorm. De doelman heeft negen maanden geen wedstrijd gespeeld en de vraag is welk effect dat heeft gehad op 'geest en spel' van Onana. Ten Hag leek donderdag echter geen strobreed in de weg te leggen voor een rentree van de keeper. "We moeten niet naïef zijn", aldus de trainer van Ajax. "André is een fantastische keeper die veel voor Ajax heeft betekend en hij is fit. Voor Ajax is het belangrijk dat wij een brede en goede selectie hebben. Daarin is plaats voor André."