SC Cambuur beleeft ditmaal probleemloze avond in Amsterdam

Donderdag, 28 oktober 2021 om 20:34 • Laatste update: 20:39

SC Cambuur heeft donderdagavond eenvoudig de tweede ronde van de KNVB Beker bereikt. Zonder al te veel problemen werden de amateurs van Ajax op Sportpark De Toekomst met 0-5 door de Leeuwarders opzijgezet. Cambuur mag zich door de overwinning opmaken voor de tweede bekerronde; zaterdag zal het horen wie de tegenstander daarin zal zijn.

Er waren geen toeschouwers van de bezoekers aanwezig bij het duel. De gemeente Ouder-Amstel had ‘pas’ dat drie dagen van tevoren aan Cambuur laten weten, een besluit waar de club zich niet in kon vinden. Voor het wel aanwezige publiek kon er tot aan de 23ste minuut weinig spraakmakends in de boeken worden genoteerd. Calvin Mac-Intosch dribbelde op dat moment in en gaf hoog aan op Jamie Jacobs, die teruglegde op Filip Krastev. De poging van de Bulgaar stuiterde via Ajax-keeper Ruben Zandwijken en verdediger Xian Flemming over de lijn en laatstgenoemde kreeg een eigen doelpunt op zijn naam: 0-1.

Hoe je een assist op jezelf kan geven??? Filip Krastev doet het voor!#AJACAM ?? ESPN 2 pic.twitter.com/4omQDWM4wZ — ESPN NL (@ESPNnl) October 28, 2021

Daarna waren de bezoekers los. Na een grote kans gemist te hebben, was het Krastev die een voorzet van Issa Kallon per ongeluk opwipte en zijn eigen ‘assist’ binnenkopte. Nog voor rust wisten de Friezen aan alle hoop van de Amsterdammers een einde te maken. Het hoofd dat de bal aangaf was van Roberts Uldrikis; de voet die bal bij de tweede paal binnentikte van Erik Schouten. Cambuur-trainer Henk de Jong achtte de buit binnen en besloot David Sambissa, Mees Hoedemakers en Kallon rust te gunnen. Even leek de thuisclub uit de Derde Divisie Zaterdag daarvan gebruik te willen maken, maar al snel kreeg die toch weer de deksel op de neus: bij een vijandige corner werkte ook Stefan Smal de bal achter zijn eigen doelman.

De bezoekers waren geenszins van plan zich in te houden en bleven de stormloop richting het vijandige doel voortzetten. Na een goede combinatie met Uldrikis zette Nick Doodeman ook nog de 0-5 op het scorebord, wat tevens de eindstand zou worden. De Ajax-amateurs zullen er vrede mee hebben, daar dubbele cijfers zeker tot de reële mogelijkheden behoorden. Voor Cambuur was het een revanche in Amsterdam, waar eerder dit seizoen in de competitie met liefst 9-0 werd verloren van Ajax.