Arjen Robben krijgt van FC Groningen waardig afscheid als profvoetballer

Donderdag, 28 oktober 2021 om 20:10 • Laatste update: 20:12

Arjen Robben krijgt een passende afsluiting voor zijn voetbalcarrière, zo maakt FC Groningen bekend. De oud-international, die na een eerste pensioen een comeback bij de Trots van het Noorden door blessureleed grotendeels in het water zag vallen, zal zondag 7 november voorafgaand aan het thuisduel met RKC Waalwijk bedankt worden voor zijn bewezen diensten.

In 2019 hing Robben zijn schoenen als speler van Bayern München voor het eerst aan de wilgen. Na een seizoen begon het toch te jeuken voor de oud-vleugelaanvaller en verraste hij vriend en vijand door zijn comeback bij de club aan te kondigen waar hij als zestienjarige debuteerde (óók tegen RKC, de tegenstander van 7 november). Robben werkte zich in het zweet om de aftrap van het Eredivisieseizoen 2020/21 te halen, wat lukte, maar moest al gauw de strijd staken vanwege een blessure. De gestopte aanvaller bleef het hele seizoen sukkelen met zijn fitheid en na in totaal zeven wedstrijden besloot hij opnieuw afscheid te nemen van de voetballerij, definitief dit keer.

Met het eerbetoon aan Robben hoopt FC Groningen ‘één van Nederlands grootste voetballers aller tijden’ een passend afscheid te bieden, zo stelt de club via de officiële kanalen. De 96-voudig international van het Nederlands elftal, die zijn hele carrière geplaagd werd door blessures, speelde achtereenvolgens voor FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern München en dus opnieuw voor Groningen. Robben stond onder andere aan de aftrap van de WK-finale in 2010, is met twaalf landstitels de meest succesvolle Nederlandse clubvoetballer ooit en maakte namens Bayern in 2013 het winnende doelpunt in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.