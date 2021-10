‘Bayern legt zich neer bij transferverlies van meer dan 40 miljoen euro’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 19:32 • Jeroen van Poppel

Bayern München heeft zich neergelegd bij het transfervrije vertrek van Corentin Tolisso, zo melden AS en La Gazzetta dello Sport. De 27-jarige middenvelder werd vier jaar geleden als recordaankoop binnengehaald door Bayern, maar kon mede door blessures niet aan de verwachtingen voldoen. Tolisso is door zijn naderende transfervrije status een gewilde speler in de grote Europese competities.

Bayern maakte in 2017 41,5 miljoen euro over aan Olympique Lyon voor Tolisso, destijds dus een clubrecord. De Fransman begon goed in Duitsland en kwam in zijn eerste seizoen tot veertig officiële optredens en won daarna met zijn land het WK. In september 2018 ging het mis voor Tolisso, die op dat moment zijn kruisband afscheurde en lange tijd uitgeschakeld was. Ook na zijn rentree liep de dynamische middenvelder tegen uiteenlopende blessures aan, waardoor hij nooit meer een vaste waarde wist te worden in het succesvolle Bayern-elftal.

Onlangs keerde Tolisso terug van een kuitblessure, die hem bijna het volledige begin van het seizoen aan de kant hield. De middenvelder viel de afgelopen drie wedstrijden kort in bij Bayern, maar heeft de intentie om de club aan het eind van het seizoen te verlaten om meer aan spelen toe te gaan komen. Volgens AS en La Gazzetta dello Sport zijn Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur geïnteresseerd om Tolisso transfervrij in te lijven. Ook Internazionale en Juventus zouden op het vinkentouw zitten, maar gezien hun financiële situatie in het nadeel zijn.

Bayern heeft meer problemen met aflopende contracten, want BILD meldde woensdag dat ook Kingsley Coman vermoedelijk transfervrij gaat vertrekken bij de club. De 25-jarige Franse vleugelaanvaller onderhandelt al een tijdje met de Duitse grootmacht over een nieuwe verbintenis, maar blijft vasthouden aan een salariseis van twintig miljoen euro per jaar. Bayern weigert dat te betalen, waardoor het niet voor de hand ligt dat beide partijen er nog uit gaan komen. Coman loopt medio 2023 uit zijn contract.