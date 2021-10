Oranje Leeuwinnen kennen drie tegenstanders voor komend EK

Donderdag, 28 oktober 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:14

De Oranje Leeuwinnen kennen hun tegenstanders voor de groepsfase van het EK van 2022 in Engeland. De Nederlandse vrouwen werden donderdagavond tijdens de loting gekoppeld aan Zweden, Zwitserland en Rusland. Zweden is de nummer twee op de wereldranglijst en pakte op de Olympische Spelen zilver achter Canada.

Oranje won het EK in 2017 en is dan ook titelverdediger. De Leeuwinnen, die vierde staan op de wereldranglijst, waren ingedeeld in pot 1, samen met gastland Engeland en groepshoofden Duitsland en Frankrijk. Met Zweden kwam er op papier een sterke tegenstander uit pot 2 voor de Nederlandse dames. De Scandinaviërs staan tweede op de wereldranglijst achter de Verenigde Staten.

Het EK voor vrouwen zou eigenlijk dit jaar al worden gehouden, maar werd uitgesteld naar de zomer van 2022, omdat afgelopen zomer het vanwege de coronapandemie verschoven EK voor mannen werd gespeeld. De wedstrijden zijn in Brighton, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Wigan en Londen. De openingswedstrijd wordt op woensdag 6 juli gespeeld op Old Trafford (Manchester), de finale is op 31 juli op Wembley (Londen).

De volledige loting:

Groep A:

Engeland

Noorwegen

Oostenrijk

Noord-Ierland

Groep B:

Duitsland

Spanje

Denemarken

Finland

Groep C:

Nederland

Zweden

Zwitserland

Rusland

Groep D:

Frankrijk

Italië

België

IJsland