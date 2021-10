‘Barcelona denkt aan enorme schoonmaak: drie steunpilaren kunnen weg’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:49

De crisis in Barcelona kan meer slachtoffers eisen dan alleen Ronald Koeman, zo weet Sport. Het bestuur van de club wil niet alleen een schoonmaak in de technische staf doorvoeren, maar ook in de spelersgroep, zo klinkt het. Sergio Busquets, Gerard Piqué en Jordi Alba staan op de nominatie om te vertrekken.

Koeman vond woensdagavond zijn Waterloo bij Barcelona door roemloos ten onder te gaan tegen Rayo Vallecano (1-0). De directie verwijt dat volgens Sport niet alleen de Nederlander, maar zeker ook de routiniers uit de spelersgroep. Busquets leidde met balverlies de tegentreffer van Barça in, waarbij Piqué zich vrij gemakkelijk liet uitkappen door doelpuntenmaker Radamel Falcao. Er zijn binnen de directie sowieso grote twijfels over de sportieve prestaties van Busquets (33), Piqué (34) en ook Alba (32), zo klinkt het.

Barcelona stond afgelopen zomer al open voor het vertrek van de routiniers, maar dat was door hun hoge salarissen vrijwel onmogelijk, zelfs als ze transfervrij mochten vertrekken. Het drietal toonde goede wil door akkoord te gaan met loonsverlaging, maar kon op sportief vlak de twijfels niet wegnemen de laatste maanden.

Busquets en Piqué spelen al sinds 2008 in het eerste elftal van Barcelona, Alba werd daar in 2012 aan toegevoegd. Busquets en Piqué wonnen drie keer de Champions League met Barça, Alba was daar alleen de laatste keer in 2015 bij. Het drietal beschikt overigens over doorlopende contracten: Busquets ligt tot medio 2023 vast, Piqué en Alba nog een jaar langer.

Overigens staat Barcelona op het punt om Xavi als opvolger van Ronald Koeman te presenteren. Volgens Sport ligt er al een principeakkoord met de oud-middenvelder en wordt momenteel onderhandeld over zijn vertrek bij Al-Sadd. ESPN meldt dat Alfred Schreuder, de assistent-trainer van Koeman, donderdag zijn spullen op heeft gehaald en eveneens vertrekt bij Barcelona. Dat geldt ook voor Henrik Larsson, de andere assistent van Koeman.