Inter maakt krankzinnig verlies en sleept belangrijke handtekening binnen

Donderdag, 28 oktober 2021 om 17:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:20

Internazionale heeft in het seizoen 2020/21 een ongelofelijk groot verlies geleden. De regerend Italiaans kampioen maakt melding van een nettoverlies van 245 miljoen euro en becijfert dat de club 110 miljoen euro is misgelopen als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd is Inter erin geslaagd om Lautaro Martínez met drie jaar te laten bijtekenen tot medio 2026, waarmee de club op sportief gebied een belangrijke slag slaat.

Inter zet met de verlenging van Martínez een belangrijke stap richting de toekomst. De club kampt mede door de coronacrisis met grote financiële problemen en moest daardoor afgelopen zomer noodgedwongen afscheid nemen van zijn sterspelers Achraf Hakimi en Romelu Lukaku, die voor respectievelijk zestig en honderd miljoen euro verkocht werden aan Paris Saint-Germain en Chelsea. De opbrengsten van de sterspelers worden overigens pas in het komende boekjaar verwerkt.

In augustus leek het er even op dat ook Martínez zou worden verkocht, toen Italiaanse media melding maakten van nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur. Het doorgaans betrouwbare The Times sprak zelfs over een akkoord tussen Inter en de Londenaren over een transfersom van zeventig miljoen euro voor Martínez. In die periode werd in Engeland ook Arsenal genoemd als belangstellende club, maar al snel bleek dat Inter toch niet van plan was om Martínez te verkopen. Er was al enkele maanden sprake van een mondeling akkoord over een nieuw contract voor de aanvaller, hetgeen nu dus geformaliseerd is.

Martínez vormde afgelopen jaren een uitermate succesvol koppel met Lukaku en vervult nu een soortgelijke rol in de aanval naast Edin Dzeko, die als vervanger van de Belg werd aangetrokken. Martínez is met vijf doelpunten en een assist in negen competitiewedstrijden persoonlijk aan een goed seizoen bezig. In totaal staat de Zuid-Amerikaan, die in 2018 voor 25 miljoen euro overkwam van Racing Club, op 144 officiële duels voor Inter, waarin hij 54 keer scoorde en 21 assists gaf.