Cristiano Ronaldo maakt op Instagram melding van gezinsuitbreiding

Donderdag, 28 oktober 2021 om 16:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:58

Cristiano Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodríguez verwachten een tweeling, zo blijkt uit een post op Instagram van de 36-jarige superster van Manchester United. "Blij om aan te kondigen dat we een tweeling verwachten", schrijft Ronaldo. "Onze harten zijn vol van liefde, we kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten." De Portugees heeft op dit moment al vier kinderen: Cristiano Ronaldo Jr. (elf jaar), de tweeling Eva Maria en Mateo (vier jaar) en Alana Martina (drie jaar).