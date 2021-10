Pjanic bedenkt zich en verwijdert keiharde sneer naar Koeman van Instagram

Donderdag, 28 oktober 2021 om 15:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:56

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Miralem Pjanic heeft via Instagram gereageerd op het ontslag van Ronald Koeman bij Barcelona. De middenvelder, die verschillende keren in onmin leefde met de Nederlandse oefenmeester, deelde een post van wetheurban met de tekst: 'Know when to let that shit go.'. De Bosniër slingerde het bericht donderdagochtend op het wereldwijde web en besloot het opmerkelijk genoeg drie uur later weer te verwijderen.

Miralem Pjanic on Instagram stories after Ronald Koeman's sacking ???? ?? IG: miralem_pjanic pic.twitter.com/fG4wsOos0h — VBET News (@VBETnews) October 28, 2021

Pjanic, die momenteel door Barcelona verhuurd wordt aan Besiktas, hoefde onder Koeman niet te rekenen op een basisplek bij Barça. Na zijn vertrek haalde hij uit richting de oefenmeester. "Hij had geen respect voor me. Hij sprak nooit met mij", foeterde Pjanic in een interview met Marca. "Ik ben een speler die alles kan accepteren, maar ik had graag één-op-één uitleg gekregen. Nu deed hij alsof er niets aan de hand was en behandelde hij me alsof ik vijftien was."