Onana sluit zich weer aan bij eerste elftal: ‘We moeten niet naïef zijn’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 14:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:47

André Onana heeft zich weer aangesloten bij de A-selectie van Ajax, zo laat de club donderdagmiddag weten via Twitter. De doelman, die vanwege een dopingschorsing lange tijd aan de kant stond bij de Amsterdammers, had de mogelijkheid om vanaf september mee te trainen, maar sloot in eerste instantie aan bij het beloftenteam. Daar komt nu dus verandering in.

Onana is tot 4 november geschorst vanwege inname van het verboden middel furosemide en trainde sinds 4 september weer mee bij Jong Ajax. Op 4 februari dit jaar werd bekend dat Onana een jaar geschorst zou zijn vanwege het verboden middel, dat de doelman naar eigen zeggen per ongeluk uit de medicijnkast van zijn vrouw nam. Ajax tekende hoger beroep aan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) en werd deels in het gelijk gesteld: de schorsing van Onana werd met drie maanden ingekort. Conform de gewoonte en zoals verwoord in de uitspraak van het CAS mag Onana twee maanden voor die datum zijn trainingsactiviteiten bij Ajax hervatten.

"Het was voor ons duidelijk dat André afgelopen zomer een transfer zou maken", vertelt Marc Overmars over de situatie rond Onana. "Dat is niet gebeurd en dus staat hij nog onder contract bij ons. Mijn standpunt over zijn situatie was duidelijk, maar toen kwam het nieuws dat Maarten Stekelenburg eruit ligt voor de rest van het seizoen. De behoeften van Ajax staan voorop en vanuit dat oogpunt is het goed dat hij zich weer meldt bij het eerste elftal."

Volgens Erik ten Hag moet de club 'niet naïef zijn'. "Niemand is blij met de situatie die door de schorsing is ontstaan, maar we moeten ook niet naïef zijn", aldus de oefenmeester. "André is een fantastische keeper die veel voor Ajax heeft betekend en hij is fit. Vanaf september mag hij weer bij Ajax trainen en dat doet hij elke dag met volle overgave. Voor Ajax is het belangrijk dat we een diepe en goede selectie tot onze beschikking hebben, daar is ruimte voor André in. Dus vanaf vandaag (donderdag, red.) zal hij rapporteren aan het eerste elftal op het trainingsveld."

Onana zag zijn plek onder de lat bij Ajax in eerste instantie worden ingenomen door Maarten Stekelenburg, die er zelfs een EK met het Nederlands elftal aan overhield. De doelman moest begin oktober echter een streep door het seizoen zetten door een aanstaande liesoperatie. Sindsdien verdedigt Remko Pasveer het doel van de Amsterdammers. De komende tijd moet blijken of Pasveer zijn plek behoudt of Ten Hag teruggrijpt op Onana. Ook Jay Gorter behoort tot de selectie, maar hij maakte zijn debuut nog niet.