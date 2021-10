Barcelona kiest voor tijdelijke opvolger voor ontslagen Koeman

Barcelona heeft na het ontslag van Ronald Koeman een interim-trainer aangesteld om de honneurs tijdelijk waar te nemen. Sergi Barjuán staat voorlopig voor de groep bij de nummer negen van LaLiga, zo valt te lezen in een officiële verklaring van de club. Barjuán heeft de verantwoordelijkheid totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld.

Barjuán is momenteel trainer bij het beloftenteam van de Catalaanse club en zal donderdag al voor de eerste keer voor de groep staan tijdens de middagtraining. Zijn interim-functie als hoofdcoach van het eerste elftal eindigt zodra de club een nieuwe trainer heeft aangenomen ter vervanging van de woensdagnacht ontslagen Koeman. De voorzitter van Barcelona, Joan Laporta, zal Barjuán voorafgaand aan de training officieel voorstellen aan de selectie. Vrijdagmiddag om 13.00 uur wordt hij gepresenteerd aan de pers.

Volgens Spaanse media lijkt alles erop te duiden dat Xavi wordt aangesteld als definitieve opvolger van Koeman. De Spaanse sportkrant Sport schrijft donderdag dat de trainer van Al-Sadd een akkoord heeft bereikt met de Catalaanse clubleiding over een meerjarig contract. Naar verwachting maakt Barcelona de komst van Xavi snel bekend, zo klinkt het. Xavi werd in het verleden al vaker gelinkt aan de trainersklus bij Barcelona, maar tot een officiële terugkeer in het Camp Nou kwam het tot dusver nog niet.

Sport meldt op basis van bronnen dat club en trainer akkoord zijn over de persoonlijke voorwaarden. Direct na het ontslag van Koeman woensdagavond richtte de clubleiding zich tot Xavi. De oud-middenvelder van Barcelona moet voor betere tijden zorgen in het Camp Nou. Spaanse media melden dat Barcelona de aanstelling van Xavi donderdag al officieel wil maken. Het is vooralsnog onbekend wanneer hij aan de slag gaat bij zijn nieuwe werkgever.