‘Coman wilde kleedkamer Gladbach bestormen na beschamende nederlaag’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 15:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:02

Volgens Bild en Sport1 is woensdagavond ternauwernood voorkomen dat Kingsley Coman de kleedkamer van Borussia Mönchengladbach heeft bestormd. De aanvaller van Bayern München ging met zijn ploeg met 5-0 onderuit in de strijd om de DFB-Pokal en leed daarmee de grootste nederlaag in 43 jaar tijd met de club. Uiteindelijk moest er drie man aan te pas komen om Coman te kalmeren en een confrontatie te voorkomen.

Vermoedelijk was de aanvaller op zoek naar Rami Bensebaini, met wie hij gedurende de wedstrijd meerdere keren een aanvaring had. De Fransman verliet daarop rond 22.45 uur de kleedkamer van Bayern om zijn tegenstander de nodige woorden toe te dichten. Bensebaini bleek op zijn beurt eveneens op zoek naar de confrontatie en moest samen met Coman door ploeggenoten uit elkaar worden gehouden op het veld na het laatst fluitsignaal. De twee hadden het gedurende het duel een aantal keer met elkaar aan de stok, waarbij onder meer rake woorden zouden zijn gevallen, zo klinkt het in de Duitse media.

Een confrontatie in de kleedkamers kon uiteindelijk ternauwernood voorkomen worden, daar Marco Neppe, teampsycholoog Maximilian Pelka en hoofd fitness Holger Broich de aanvaller van Bayern tot bedaren wisten te krijgen. "Ik wil gewoon praten!", zou Coman hebben geroepen naar zijn collega's. Bayern leed bij Gladbach de grootste nederlaag in 43 jaar. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann keek bij rust al aan tegen een 3-0 achterstand, die in de tweede helft nog verder opliep (5-0). De laatste keer dat de recordkampioen met soortgelijke cijfers verloor was in december 1978, toen Fortuna Düsseldorf met 7-1 te sterk was in de Bundesliga.