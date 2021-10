‘Barcelona gaat proberen om Luuk de Jong al in januari te slijten’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 13:23 • Laatste update: 13:28

Het vertrek van Ronald Koeman als trainer van Barcelona heeft mogelijk ook grote gevolgen voor Luuk de Jong. De aanvaller komt na het ontslag van de oefenmeester niet langer voor in de plannen van de huidige nummer negen van LaLiga, meldt Sport. Volgens de Spaanse krant liggen er onder meer aanbiedingen uit Turkije. De Jong wordt in de komende dagen door de clubleiding op de hoogte gesteld van de situatie, zo klinkt het.

De Jong hoeft volgens de Catalaanse krant, die Koeman nog een trap na lijkt te geven over het inlijven van de 31-jarige spits afgelopen zomer, niet meer te rekenen op heel veel speeltijd bij Barça. De aanvalsleider kon, mede door het vertrek van Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann, geregeld rekenen op een basisplek onder Koeman, maar wist in de minuten die hij kreeg weinig indruk te maken. “Het was een last minute transfer die niemand begreep en alleen door Koeman werd goedgekeurd", schrijft Sport. "De prestaties van de Jong laten echter te wensen over."

Barcelona zou dan ook in januari al op zoek willen naar een vervanger voor De Jong om ‘de noodzakelijke revolutie nieuw leven in te blazen’. De Oranje-international wordt dit seizoen gehuurd van Sevilla, maar omdat hij nog geen minuut speelde voor zijn eigenlijke werkgever, mag De Jong volgens de Spaanse reglementen deze voetbaljaargang nog voor een andere club uitkomen. Het Turkse Besiktas schijnt naar verluidt belangstelling te hebben in de voormalig speler van onder andere PSV en FC Twente.

Volgens Spaanse media is Barcelona vooral op zoek naar een doelpuntenmaker, daar de ploeg tot dusver pas vijftien keer tot scoren kwam in tien duels in LaLiga. Memphis Depay mag zich met vier treffers momenteel clubtopscorer noemen. Onder meer de naam van Raheem Sterling wordt genoemd als mogelijke versterking. De Jong speelde dit seizoen negen officiële wedstrijden voor Blaugrana, waarvan zes in de competitie en drie in de Champions League. Hij was daarin slechts eenmaal trefzeker.