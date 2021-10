Feyenoord krijgt liefst 2300 extra kaarten voor uitduel met Union Berlin

Donderdag, 28 oktober 2021 om 12:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:12

Feyenoord heeft een groot aantal extra kaarten gekregen voor de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin in de Conference League. De Rotterdammers konden in Berlijn al rekenen op de steun van 2.800 fans, maar dat aantal zal nu bijna verdubbeld worden. Feyenoord heeft 2.300 extra kaarten gekregen en speelt daardoor volgende week voor ruim 5.000 eigen fans, mochten alle kaarten donderdag verkocht worden.

Het besluit om Feyenoord extra kaarten te geven is opmerkelijk, daar het vorige week volledig misging rondom en tijdens het heenduel in Rotterdam. De avond voorafgaand aan het duel werd de clubleiding van Union aangevallen in een restaurant en ook op de wedstrijddag was het allesbehalve rustig rond De Kuip. De politie van Rotterdam vond onder meer boksbeugels, verzwaarde handschoenen, bivakmutsen en gevechtsbitjes bij de Duitse aanhang en verrichtte 75 arrestaties, waarvan 59 Duitsers. Zestien van de arrestanten kregen een boete, onder meer voor openlijke geweldpleging.

De 2.300 extra kaarten zullen verdeeld worden over twee ringen in het Olympiastadion in Berlijn. 1.100 supporters worden op de eerste ring geplaatst, 1.200 op de tweede ring. Daarmee komt het totaal, mochten alle kaarten donderdag verkocht worden, op 5.100 Feyenoord-fans tijdens de return in de Conference League. Alle uitkaarthouders krijgen van de club het eerste recht om een kaart aan te schaffen. Feyenoord plaatst de kanttekening dat het voor supporters niet mogelijk is om in Berlijn om te wisselen. Het omwisselen van kaarten vindt plaats in Rotterdam.