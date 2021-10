Supporters Feyenoord komen in brief met gezamenlijk statement

Donderdag, 28 oktober 2021 om 12:31 • Laatste update: 12:55

De supporters van Feyenoord hebben woensdagavond een open brief gestuurd naar de Raad van Commissarissen van de club. In de brief, een initiatief van supportersvereniging FSV de Feijenoorder, vragen de fans om een dialoog met de Raad, met als doel ‘de club vooruit te helpen’. De aanhang reageert hiermee op het aangekondigde vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans, die na bedreigingen van een groep fans woensdagochtend besloot zijn functie per 1 december neer te leggen.

Via Twitter zegt de supportersvereniging in gesprek te willen met het bestuur, omdat ‘elke poging om de huidige impasse te doorbreken een kans verdient’, zo klinkt het. In de brief, die ondersteunt wordt door zeventien andere aan Feyenoord gelieerde groepen, waaronder de vermeende hooligantak SCF, laten de fans weten de bedreigingen aan het adres van Koevermans te veroordelen. “Laten we maar gewoon met de deur in huis vallen. Niemand is blij met de ontstane situatie. Niemand wil dat deze situatie zich voordoet, voor deed of voor gaat doen in de toekomst.”

De supporters uiten in de brief echter ook kritiek aan het adres van de clubleiding en vragen om meer samenwerking en transparantie om de situatie bij de club te verbeteren. “Iets meer dan een maand geleden schreef RTV Rijnmond in een nieuwsartikel over de relatie tussen club en supporters: ‘Niemand weet nog hoe het nu verder moet bij Feyenoord’", aldus de supportersvereniging. In de brief geven de supporters echter aan dit ‘de grootst mogelijke onzin’ te vinden en 'met verbazing te hebben gekeken’ naar de persconferentie van woensdag, waarin Koevermans zijn vertrek kenbaar maakte en de club aangaf te zoeken naar een oplossing voor de situatie.

“Er werden diverse partijen genoemd”, schrijft de vereniging. “Maar één partij ontbrak structureel in deze passage: de supporters. Dat vinden wij bijzonder frappant, want elke Feyenoorder weet dat de oplossing even eenvoudig als doortastend is: bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op gaan bewegen, want kansen op succes worden vergroot als supporters vanaf het begin transparant betrokken worden.” De Feijenoorder is dan ook van mening dat de supporters en de club ‘al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn’, waarbij vooral het ‘idee leeft dat praten nergens toe leidt’. “De vele honderden uren die club en supporters met elkaar om tafel hebben gezeten, heeft niet bijgedragen aan enige vorm van acceptatie en/of toenadering. Een trieste conclusie die iedereen aan beide kanten zal kunnen onderschrijven.”

Volgens De Feijenoorder moet er daarom ook een dialoog komen met de bestuurders, waarin wordt gevraagd met een ‘frisse wind’ te stoppen met de 'achterkamertjespolitiek’. De fans pleiten in de brief dan zoveel mogelijk supporters te informeren en te betrekken. “Hierbij maken wij dan ook de eerste knieval en kiezen wij publiekelijk voor dit standpunt om aan te tonen dat intenties van supporters oprecht zijn. Wij nemen hierbij het initiatief voor het wederom opstarten van de dialoog en vernemen graag wanneer we gezamenlijk met u allen aan de best mogelijke toekomst van Feyenoord kunnen beginnen.”