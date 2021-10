Sport: Barcelona maakt komst Xavi na akkoord ‘komende uren’ bekend

Donderdag, 28 oktober 2021 om 11:12 • Yanick Vos • Laatste update: 11:29

Xavi volgt Ronald Koeman op als trainer van Barcelona, zo meldt Sport. Volgens de Spaanse sportkrant heeft de trainer van Al-Sadd een akkoord bereikt met de Catalaanse clubleiding over een meerjarig contract. Naar verwachting maakt Barcelona de komst van Xavi ‘binnen enkele uren’ bekend.

Sport meldt op basis van bronnen dicht bij de onderhandelingen dat club en trainer akkoord zijn over de persoonlijke voorwaarden. Direct na het ontslag van Koeman woensdagavond richtte de clubleiding zich tot Xavi. De oud-middenvelder van Barcelona moet voor betere tijden zorgen in het Camp Nou. Spaanse media melden dat Barcelona de aanstelling van Xavi donderdag al officieel wil maken. Het is echter onbekend wanneer hij aan de slag gaat bij zijn nieuwe werkgever.

Barcelona moet nu tot een overeenstemming zien te komen met Al-Sadd over het afkopen van het tot medio 2023 lopende contract van Xavi. Volgens de berichtgeving beschikt de trainer over een afkoopsom van een miljoen euro. Xavi neemt zijn eigen technische staf mee naar Barcelona. Zijn broer Óscar en Sergio Alegre neemt hij mee als assistent-trainers en Iván Torres als fysiektrainer.

Barcelona heeft vooralsnog geen mededelingen gedaan over de technische staf van Koeman. Aangezien de club ermee heeft ingestemd dat Xavi zijn eigen staf meeneemt, lijken ook de assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson rekening te moeten houden met ontslag.