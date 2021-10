Marcus Rashford doorbreekt stilte: ‘Ik schaam me nog steeds’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 10:42 • Yanick Vos

Marcus Rashford heeft drie dagen na de 0-5 afstraffing van Manchester United tegen Liverpool eindelijk van zich laten horen. Woensdagavond meldde de aanvaller zich op Twitter en verklaarde hij waarom hij stil bleef na de vernedering op eigen veld. De Engels international zegt dat hij zich geneert voor het resultaat.

“Ik heb nog niks van me laten horen, omdat ik als United-fan niet wist wat ik moest zeggen na zondag”, aldus Rashford op Twitter. “Ik schaamde me en ik schaam me nog steeds. Onze fans betekenen alles en verdienen dit niet”. De 23-jarige Engelse international belooft de fans dan ook dat het team zijn best zal doen om snel tot betere resultaten te komen. “We werken er hard aan om dit op te lossen. We moeten onszelf hieruit zien te bevrijden.”

Eerder deze week kwam Cristiano Ronaldo al met een soortgelijke spijtbetuiging richting de aanhang van United na de pijnlijke nederlaag tegen the Reds. “Onze fans waren, wederom, fantastisch met hun aanhoudende steun. Zij verdienen beter dan dit, veel beter en het is aan ons om te leveren. Daar is het nu het moment voor”, liet de Portugees dinsdag weten op Instagram.

I can’t lie you haven’t heard from me on here because as a United fan I didn’t really know what to say after Sunday. I was embarrassed. I am embarrassed. Our fans are everything and you didn’t deserve that. We’re working hard to try and fix this. We have to redeem ourselves.