Ancelotti reageert met bemoedigende woorden op ontslag Koeman

Donderdag, 28 oktober 2021 om 09:32 • Yanick Vos • Laatste update: 10:09

Carlo Ancelotti heeft woensdagavond gereageerd op het ontslag van Ronald Koeman als trainer van Barcelona. Terwijl de Italiaanse Real Madrid-trainer op een persconferentie terugblikte op het doelpuntloze gelijkspel tegen Osasuna, kwam het bericht door dat Koeman zijn ontslag had gekregen. Ancelotti sprak vervolgens zijn steun uit richting de Nederlandse oefenmeester.

Even na middernacht werd bekend dat Barcelona Koeman op straat heeft gezet. Spaanse journalisten vroegen Ancelotti vervolgens om een reactie. “Ik ben ook diverse keren ontslagen en ik ben hier nog steeds, springlevend en gelukkig”, zei Ancelotti vervolgens. “Ontslagen worden hoort hij het trainersvak. Je moet alles geven dat je hebt, tot de dag dat je wordt ontslagen. Je moet vooruit blijven kijken met een schoon geweten. Koeman kan dat doen. Hij heeft alles gegeven dat hij kon.”

Nadat afgelopen zaterdag met 1-2 werd verloren van Real Madrid volgde woensdagavond een 1-0 nederlaag bij Rayo Vallecano. Voorzitter Joan Laporta hakte vervolgens de knoop door en maakte het vertrek van Koeman bekend. Het is de vierde keer in zijn loopbaan dat Koeman wordt ontslagen. Eerder werd hij al op straat gezet bij Valencia (2008), AZ (2009) en Everton (2017), de club waar Ancelotti ook werkte. De Italiaan werd bij twee van zijn laatste drie clubs ontslagen (Bayern München in 2017 en Napoli in 2019).

Bij Real Madrid zit Ancelotti stevig in zijn stoel. Na tien competitiewedstrijden gaat de Koninklijke aan kop in de Spaanse competitie. In de Champions League staat het team van Ancelotti op de tweede plaats met zes punten, evenveel als koploper Sheriff Tiraspol. Barcelona is in LaLiga terug te vinden op de negende plaats. De achterstand op de rivaal uit Madrid bedraagt na tien wedstrijden zes punten.