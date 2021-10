Donderdag, 28 Oktober 2021

Twee spelers op wensenlijstje van Xavi

Niet Antonio Conte, maar Mauricio Pochettino is topkandidaat bij Manchester United. De trainer van Paris Saint-Germain wordt benaderd indien Ole Gunnar Solskjaer alsnog ontslagen wordt en heeft de goedkeuring van oud-manager Sir Alex Ferguson. (Daily Star)

Marcus Pedersen heeft zich met zijn uitstekende spel in de eerste fase van het seizoen in de kijker gespeeld bij AS Roma. De rechtsback van Feyenoord zou in de Italiaanse hoofdstad gaan concurreren met Rick Karsdorp. (TMW)

Xavi moet de nieuwe trainer van Barcelona worden. De Spaanse trainer is zeer gecharmeerd van Manchester City-aanvaller Raheem Sterling, terwijl hij met Jules Koundé van Sevilla een snelle verdediger aan de selectie wil toevoegen. (Gerard Romero)

Alessio Romagnoli is serieus in beeld om de defensie van Juventus te versterken. De verdediger van AC Milan beschikt over een aflopend contract en is daarmee een goedkope optie voor het verjongen van de achterhoede. (Fichajes)

Bayern München wil volgend jaar een poging wagen voor Victor Osimhen, dit seizoen goed voor negen doelpunten in elf wedstrijden. Napoli accepteert geen enkel bod lager dan honderd miljoen euro. (Calciomercato)