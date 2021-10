Engelse media hard voor Steven Bergwijn: ‘Het werd een gênante mispeer’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 08:24 • Yanick Vos

Steven Bergwijn heeft woensdagavond allesbehalve een goede indruk achtergelaten in het shirt van Tottenham Hotspur. De aanvaller kreeg een basisplaats van manager Nuno Espírito Santo in de League Cup-wedstrijd tegen Burnley (0-1 winst), maar wist het vertrouwen niet terug te betalen. Engelse media beoordelen hem met een diepe onvoldoende, terwijl op Twitter veel negatieve reacties zijn te vinden over het optreden van de Oranje-international.

Espírito Santo stelde niet zijn sterkste elftal op, al had bijvoorbeeld Harry Kane wel een basisplaats. Bergwijn kreeg de kans op de linkerflank, maar heeft die volgens Engelse media niet gegrepen. Na 66 minuten spelen werd de Oranje-international vervangen door Heung-Min Son. De London Evening Standard beoordeelt het optreden van Bergwijn met een vier, het laagste cijfer dat is uitgedeeld.

“Hij maakte geen impact voordat hij gewisseld werd. Hij werd niet geholpen doordat hij zijn geluk moest beproeven op basis van lange ballen”, zo klinkt het oordeel van de krant. The Guardian schrijft over een pijnlijk moment voor Bergwijn vroeg in de wedstrijd. “Bergwijn had ongetwijfeld de juiste intentie uit een voorzet van Emerson, maar de volley werd een gênante mispeer, tot grote vreugde van de Burnley-fans. Ook Football London verwijst naar de mislukte volley en deelt Bergwijn een vier uit. “Hij speelde vanaf zijn favoriete positie op links, maar het was niet zijn avond en werd terecht gewisseld in de tweede helft.”

Sky Sports-journalist Michael Bridge schrijft op Twitter dat Bergwijn zijn kans niet heeft gegrepen. Tottenham-fans zijn op sociale media harder in hun kritiek op de buitenspeler. “Bergwijn is hooguit een Championship-speler”, zo klinkt het onder meer over de 24-jarige aanvaller, die bijna twee jaar geleden voor dertig miljoen euro werd overgenomen van PSV. In alle competities kwam hij tot dusver tot 59 wedstrijden, waarin hij 4 keer trefzeker was. Bondscoach Louis van Gaal heeft Bergwijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november). Op vrijdag 5 november wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.