Ronald Koeman ontslagen in vliegtuig: ‘Meer schaduw dan licht’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 09:52

De Spaanse kranten zijn allerminst verrast door het ontslag van Ronald Koeman als trainer van Barcelona. Na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano besloot voorzitter Joan Laporta afscheid te nemen van de Nederlandse oefenmeester. Marca beschrijft het tijdperk van Koeman als trainer in het Camp Nou als een periode met ‘meer schaduw dan licht’.

Koeman werd vorig jaar aangesteld bij Barcelona. In 67 wedstrijden werden 40 overwinningen geboekt, 11 keer gelijkgespeeld en 16 keer verloren. Met een gemiddelde van 1.96 punten per wedstrijd trekt hij de deur van het Camp Nou achter zich dicht. Door tegenvallende resultaten in LaLiga en de Champions League stond hij gedurende dit seizoen al langere tijd onder druk. Afgelopen zaterdag was Real Madrid met 1-2 te sterk in El Clásico, waarna woensdagavond de pijnlijke nederlaag tegen Rayo Vallecano volgde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De slechte resultaten en het beeld dat de ploeg heeft laten zien in de beginfase van dit seizoen, hebben geleid tot een beslissing die afgelopen zomer al genomen had moeten worden”, concludeert Sport. De Spaanse sportkrant merkt op dat de positie van Koeman ‘onhoudbaar’ was geworden. “Er zijn weinig mooie momenten die Koeman zich zal kunnen herinneren. Ze kunnen worden samengevat: de Copa del Rey en de inzet van jonkies uit aan La Masia.” Vorig seizoen werd onder leiding van Koeman het Spaanse bekertoernooi gewonnen, terwijl hij met Gavi, Óscar Mingueza, Nico González en Álex Collado een aantal talenten uit de eigen jeugdopleiding liet doorbreken in het eerste elftal.

El Pais schrijft donderdag dat Koeman een ontslagvergoeding van twaalf miljoen euro mee naar huis krijgt. “De huidige leiding onder het voorzitterschap van Joan Laporta zag hem nooit als hun trainer, maar eerder werd hij geassocieerd met de voormalige president Josep Bartomeu. Opvallend genoeg is Koeman precies een jaar na het vertrek van Bartomeu ontslagen”, zo klinkt het. De krant benadrukt dat Koeman eerder dit seizoen al ontsnapte aan een ontslag na de 3-0 nederlaag tegen Benfica. “Laporta maakte toen nog verrassend genoeg bekend dat hij het vertrouwen in de trainer handhaafde. Xavi is nu het alternatief, ook al heeft hij Laporta nooit helemaal overtuigd.”

Volgens Mundo Deportivo informeerde Laporta de trainer over zijn ontslag in het vliegtuig vanuit Madrid naar Barcelona, waarna de clubleiding even later het nieuws officieel naar buiten bracht. “Koeman herhaalde op de persconferenties voorafgaand aan zijn ontslag dat hij afgerekend zou worden op resultaten. En zo is het gegaan”, zo klinkt het. De krant verwijst naar de laatste persconferentie van Koeman. “Hij zei dat hij van plan was om te genieten van de tijd dat hij op de bank zat, of dat nu acht jaar, drie maanden of een paar weken was. Uiteindelijk kreeg hij niet meer dan 24 uur.”