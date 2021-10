Barcelona zet vol in op komst Xavi en klopt aan bij Al-Sadd

Donderdag, 28 oktober 2021 om 07:02 • Yanick Vos

Xavi is topkandidaat om het stokje van Ronald Koeman over te nemen als trainer van Barcelona. Diverse Spaanse media schuiven de trainer van Al-Sadd naar voren en volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn beide partijen al weken in gesprek. De Italiaanse journalist schrijft donderdag, uren na het ontslag van Koeman, dat Xavi open staat voor de functie in het Camp Nou.

Na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano was de maat vol voor de clubleiding. Voorzitter Joan Laporta zette Koeman woensdagavond nog op straat. Xavi moet de nieuwe trainer van de Catalanen worden, zo klinkt het volop in de Spaanse media. Er zouden ook andere kandidaten zijn, maar zij zijn naar verluidt er allemaal van op de hoogte dat Xavi bovenaan het wensenlijstje van Laporta staat.

De naam van de 41-jarige oud-middenvelder kwam gedurende het tijdperk van Koeman bij Barcelona regelmatig voorbij. Ook eerder dit jaar werd hij nog nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en tot 2015 speelde. In mei van dit jaar zette hij echter zijn handtekening onder een nieuw contract bij Al-Sadd, waar hij aan de zomer van 2023 vastligt.

Bij zijn contractverlenging benadrukte Xavi dat hij geen clausule in zijn verbintenis heeft waardoor hij op elk moment naar Barcelona zou kunnen vertrekken. "Berichten daarover kloppen niet. Ik heb een contract voor twee seizoenen bij Al Sadd en dat zal ik respecteren”, zei de trainer op de clubwebsite. Nu lijkt het erop dat hij Qatar alsnog gaat inruilen voor een terugkeer bij Barcelona.

Volgens Romano is de clubleiding van Barcelona weken geleden al de gesprekken met Xavi opgestart. De journalist meldt op Twitter dat de huidige nummer negen van de Spaanse competitie donderdag verder gaat met de zoektocht naar een oplossing voor de contractsituatie van de trainer in Qatar. Een aankondiging wordt nog niet verwacht. “Het proces is pas net opgestart”, aldus Romano. Xavi staat welwillend tegenover een dienstverband bij Barcelona. Mocht de club ervoor kiezen om een interim-trainer aan te stellen, dan komt Barcelona B-trainer Sergi Barjuán in beeld.

Xavi maakte in 2015 de overstap van Barcelona naar Al-Sadd. In 2019 stopte hij moet voetballen om bij de club uit Qatar zijn trainersloopbaan op te starten. Tot dusver werd hij met zijn club eenmaal kampioen (2020/21), won hij twee keer de Qatar League Cup (2019/20, 2020/21), tweemaal het bekertoernooi van Qatar(2019/20, 2020/21), een keer de Super Cup (2018/19) en de Qatar Stars Cup (2019/20).