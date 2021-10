Doek valt voor Ronald Koeman als trainer van Barcelona

Donderdag, 28 oktober 2021 om 00:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:21

Ronald Koeman is ontslagen als trainer van Barcelona, zo bevestigt de club woensdagnacht via de officiële kanalen. De 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano is de Nederlander fataal geworden. "De president van de club, Joan Laporta, heeft hem na de nederlaag tegen Rayo Vallecano op de hoogte gesteld van het besluit", luidt het statement van Barcelona. "Ronald Koeman zal donderdag op Ciutat Esportiva afscheid nemen van de selectie. Barcelona wil hem bedanken voor zijn diensten en wenst hem het beste in zijn professionele carrière."

Barcelona staat momenteel negende in LaLiga en leed in de Champions League pijnlijke nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0), waardoor de positie van Koeman al geruime tijd onder druk stond. De spanning tussen voorzitter Joan Laporta en Koeman is de afgelopen maanden opgelopen na de mislukte pogingen van de president om in de zomer een nieuwe trainer aan te stellen. Laporta richtte zich via een speciale videoboodschap tot de achterban van Barcelona. Ook Koeman riep om steun. De trainer las tijdens een persconferentie een statement voor en beantwoordde geen vragen van de aanwezige pers.

Nadat Barcelona op woensdag 29 september in Lissabon met 3-0 onderuit ging tegen Benfica, leek Koeman al te vrezen voor zijn baan. "Iedereen kent de problemen van Barcelona. Je kunt niet meer over Barcelona praten als over de ploeg van weleer. Ik voel me gesteund door de spelers. Door de club? Dat weet ik niet, dat weet ik niet", zei hij tegen RTL7. "En als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij, ja", beaamde de Nederlander. Met 'de situatie' doelde hij op de smalle selectie en de vele blessures van de club. De resultaten bleven wisselvallig. Na opeenvolgende nederlagen tegen Real Madrid (1-2) en Rayo Vallecano (1-0) is het doek gevallen voor Koeman.

Laporta maakte in mei al duidelijk dat Koeman, die aangesteld werd door zijn voorganger Josep Maria Bartomeu en als opvolger diende van Quique Setién, niet zijn favoriete trainer was. Afgelopen zomer wilde Laporta al afscheid nemen van Koeman, maar daar waren toen niet de financiële middelen voor. Vooral dankzij het vertrek van Emerson Royal naar Tottenham Hotspur en Antoine Griezmann naar Atlético Madrid kreeg Barcelona enige financiële lucht. De club beschikt inmiddels ogenschijnlijk over de middelen om Koeman, die recht heeft op een fikse afkoopsom van zes miljoen euro, de laan uit te sturen. De mogelijkheid bestaat ook dat Koeman afziet van de afkoopsom, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Koeman werd vorig jaar augustus aangesteld door Barcelona, nadat de Spaanse grootmacht eerder nul op rekest kreeg van de Nederlander. Koeman maakte er nooit een geheim van om bij zijn oude liefde Barcelona aan de slag te gaan en zag met de trainersklus dan ook een droom in vervulling gaan. Een speciale clausule bij de KNVB maakte mogelijk dat Koeman vroegtijdig kon vertrekken als bondscoach van het Nederlands elftal. Het dienstverband van de Nederlander heeft ruim een jaar geduurd. In de Spaanse kranten werden de afgelopen weken al diverse namen genoemd die kandidaat zouden zijn om het stokje van de Nederlander over te nemen. De namen van Andrea Pirlo, Xavi, Roberto Martínez en Marcelo Gallardo kwamen het vaakst voorbij.