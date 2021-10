Gertjan Verbeek: ‘Ik heb ook nog nooit zo laag gestaan in het betaald voetbal’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 23:48 • Dominic Mostert

Gertjan Verbeek hoopt het tij te keren als trainer van Almere City FC. De trainer streek deze zomer met hoge verwachtingen neer in het Yanmar Stadion, maar inmiddels staat Almere City negentiende in de Keuken Kampioen Divisie en woensdagavond werd de club uitgeschakeld door Go Ahead Eagles (0-2). Het was de achtste wedstrijd op rij zonder overwinning voor Verbeek. In gesprek met De Telegraaf spreekt Verbeek van een dieptepunt in zijn carrière.

"Ik heb ook nog nooit zo laag gestaan in het betaald voetbal als nu. Als speler én als trainer niet", reageert de trainer, die erkent druk te voelen. "Druk is er altijd. Daarvoor loop ik lang genoeg mee in de voetballerij. Je hoeft mij niet te vertellen, dat er altijd mensen zijn die naar de trainer wijzen. Dat zie je aan Mark van Bommel. Dat is dan op een ander niveau. Maar de processen zijn hetzelfde. De enige druk die je hier niet hebt, is die van degradatie", doelt Verbeek op het feit dat clubs niet kunnen degraderen uit de Keuken Kampioen Divisie.

Verbeek weet dat Almere City droomt van promotie. Zijn ploeg is momenteel negen punten verwijderd van een virtuele plek in de play-offs, al is een periodetitel ook genoeg voor kwalificatie voor de play-offs. Verbeek denkt dat zijn ploeg nog flink kan stijgen. "Iedereen kan van iedereen winnen in de Keuken Kampioen Divisie en als je er drie achter elkaar wint, dan zit je zo weer in de middenmoot. Het is belangrijk, dat je een periode lang goed bent, want dan heb je een prijs. We zijn er nog steeds van overtuigd, dat we daaraan mee gaan doen."

Almere City verloor door doelpunten van Luuk Brouwers en Iñigo Córdoba met 0-2 van Go Ahead. In de competitie wacht Almere City al zeven wedstrijden op een overwinning; vijf daarvan werden verloren. De ploeg van Verbeek incasseerde op MVV Maastricht (32) na de meeste treffers van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie (26). Met negen punten heeft Almere City twee punten voorsprong op koploper FC Dordrecht. Nummer achttien TOP Oss heeft één punt meer.