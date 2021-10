Real Madrid weet drie dagen na zege op Barcelona niet te winnen

Woensdag, 27 oktober 2021 om 23:25 • Mart van Mourik

Real Madrid heeft de zege op Barcelona niet weten te prolongeren. In het Santiago Bernabéu kreeg de ploeg van trainer Carlo Ancelotti visite van Osasuna, dat met enig fortuin een 0-0 gelijkspel over de streep trok. Het was vijfde keer op rij dat de club uit Pamplona ongeslagen bleef. Ondanks het puntenverlies gaat de Koninklijke met 21 punten aan kop in LaLiga, al hebben Sevilla, Real Betis en Real Sociedad hetzelfde puntenaantal.

Ten opzichte van de gewonnen Clásico (1-2) wijzigde Ancelotti zijn ploeg op twee posities. Rechts op het middenveld kreeg Eduardo Camavinga vanaf het startsignaal de voorkeur boven Luka Modric, terwijl Marco Asensio op de rechtsbuitenpositie de honneurs waarnam voor Rodrygo. In een weinig enerverende eerste helft werd de eerste grote kans van de wedstrijd genoteerd Vinícius Junior. Na ruim een half uur spelen kreeg de Braziliaan de bal voor zijn voeten uit een korte corner.

Hij snelde richting de zestien aan haalde fraai uit met rechts, maar hij zag doelman Sergio Herrera redding brengen met de vingertoppen. Nadien bleef Real Madrid het gat in de defensie te zoeken, maar de aanvallen smoorden meermaals in de vijfmansachterhoede. Op slag van rust hoopte Camavinga de score te openen. De middenvelder knikte uit een corner van dichtbij richting de bovenhoek, maar zag zijn inzet rakelings over gaan.

Vijf minuten na rust kreeg Osasuna een serieuze mogelijkheid op de openingstreffer. Na een razendsnelle omschakeling van Chimy Ávila werd Jon Moncayola in stelling gebracht, maar het schot dat volgde belandde op de paal. Ook aan de overzijde werd de paal getroffen: Karim Benzema haalde tevergeefs verwoestend uit. In de slotfase deden onder meer Casemiro, Toni Kroos en Marcelo nog een duit in het zakje, al ontbrak het bij iedereen aan scherpte en fortuin in de afronding.