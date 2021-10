Toekomst Ronald Koeman aan zijden draadje: ‘Niet meer houdbaar’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 23:11 • Mart van Mourik

Bij Barcelona wordt er spoedig intern gesproken over het al dan niet aanblijven van trainer Ronald Koeman. Woensdagavond gingen de Catalanen op pijnlijke wijze onderuit op bezoek bij Rayo Vallecano, dat met 1-0 te sterk was. Memphis Depay miste een strafschop en Sergio Busquets verspeelde op knullige wijze de bal, waarna los Rayistas konden overnemen en via Radamel Falcao toesloegen. Hoewel Koeman voorlopig niet op straat wordt gezet, wordt er binnenskamers wel gediscussieerd over de nabije toekomst van de Nederlander.

“Na twee maanden in het nieuwe seizoen heeft de club nog geen tekenen van verbetering getoond”, schrijft Mundo Deportivo. “Desalniettemin worden er op de avond na de wedstrijd tegen Rayo Vallecano nog geen maatregelen verwacht. Wel wordt de situatie van Barcelona grondig geanalyseerd zodra de ploeg weer terug in de stad is. Op de korte termijn worden er geen harde maatregelen verwacht”, zo weet de Catalaanse sportkrant.

Según fuentes del Barça esta noche NO se tomará una decisión sobre el futuro de Koeman. Hoy en caliente, no. Aunque había rúnrún en el palco de Vallecas porque la situación -el “temporal”- se ve por muchos en el Club como “insostenible…” @tjcope @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) October 27, 2021

Ook Sport weet te melden er zeker van te zijn dat Koeman nog niet direct na de nederlaag ontslagen wordt. “Vooralsnog worden er geen maatregelen getroffen. De directie is zeer slecht gehumeurd, maar Koeman zal niet vallen.” Op bezoek bij Rayo leed Barcelona de tweede nederlaag op rij, nadat Real Madrid afgelopen weekend ook te sterk was (1-2) in el Clásico.

Tegelijkertijd meldt Helena Condis Edo, journaliste en Barça-volger, op Twitter dat ook zij van ‘bronnen rond de club’ vernomen heeft dat Koeman voorlopig aanblijft. De club zou ‘geen overhaaste beslissingen’ willen nemen. Wel weet ze te melden dat het voor verschillende personen binnen de directie ‘geen houdbare situatie’ meer is.