Internazionale en AS Roma winnen buitenshuis; Dumfries blijft op de bank

Woensdag, 27 oktober 2021 om 22:56 • Dominic Mostert

Internazionale heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Empoli in de Serie A. De regerend kampioen van Italië won met 0-2 en neemt daardoor de derde plek in met 21 punten; koploper AC Milan heeft er 28. Stefan de Vrij stond 79 minuten op het veld, terwijl Denzel Dumfries voor het eerst sinds 27 augustus negentig minuten op de bank bleef. AS Roma boekte tegelijkertijd een 1-2 overwinning op Cagliari en staat vierde met 19 punten. De ploeg van trainer José Mourinho won voor het eerst in vier opeenvolgende officiële wedstrijden.

Empoli - Internazionale 0-2

De doelpunten in Stadio Carlo Castellani werden eerlijk verdeeld over beide helften. Danilo D'Ambrosio opende de score voor Inter met een knappe kopbal in de verre hoek na een voorzet van Alexis Sánchez. I Nerazzurri groeiden in de eerste helft en hoefden slechts enkele keren dreiging van Empoli toe te staan. Het perspectief voor de thuisclub werd zes minuten na de pauze nog beperkter, toen Samuele Ricci met een flinke charge voorkwam dat Nicolò Barella zou doorbreken. De overtreding leverde de middenvelder een directe rode kaart op. Inter profiteerde van het numerieke overwicht: Lautaro Martínez hield zijn bewakers van zich af en verstuurde een voorzet waaruit Federico Dimarco de eindstand bepaalde. Een treffer van Roberto Gagliardini met de schouder na een voorzet van Dimarco werd afgekeurd wegens buitenspel.

Houthakken geblazen in Italië! ??



Samuele Ricci zaagt Nicolò Barella doormidden als hij dreigt door te breken ??



Empoli bij een 0-1 achterstand door met 10 man tegen Inter ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliInter pic.twitter.com/3fpUBIROtd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2021

Cagliari - AS Roma 1-2

Mourinho had een basisplek ingeruimd voor Rick Karsdorp, terwijl de geblesseerde Kevin Strootman niet inzetbaar was aan de kant van Cagliari. In een weinig enerverende eerste helft kreeg de thuisploeg de grootste kans. Raoul Bellanova schoot in de achtste speelminuut een bal hard op de lat. De score werd in de tweede helft pas geopend. Na slecht uitverdedigen van Matías Viña kwam de bal via Bellanova voor de voeten van Leonardo Pavoletti, die van dichtbij onberispelijk raak schoot: 1-0. Vervolgens zette Roma de comeback in. Nadat eerst Nicolò Zaniolo (kopbal) en Lorenzo Pellegrini (lat) dicht bij een treffer kwamen, was het voor Roger Ibañez wel raak. Laatstgenoemde knikte raak uit een corner op maat van Pellegrini. De nummer zeven van Roma zette in de 78ste minuut ook zijn naam op het scorebord uit een fenomenale vrije trap: 1-2.