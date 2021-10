Postema en Irandust leggen Helmond Sport in de eerste helft over de knie

Woensdag, 27 oktober 2021 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:56

FC Groningen heeft zich woensdagavond eenvoudig geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Danny Buijs had in eigen huis geen kind aan Helmond Sport: 4-0. De Eredivisionist scoorde in de eerste helft twee treffers in een tijdsbestek van twee minuten, mede door gestuntel in de defensie van de Brabanders. Romano Postema eiste twee treffers op namens Groningen.

Groningen ging bij rust al met een riante 3-0 voorsprong aan de leiding en dat was voor het eerst in bijna vier jaar dat de ploeg drie keer wist te scoren in één helft. Met name het spel van Daleho Irandust moet Buijs tot tevredenheid hebben gestemd. De middenvelder zorgde bij de eerste treffer voor het vorbereidende werk, toen hij Postema in stelling bracht om de bal met rechts aan te nemen en met links af te ronden: 1-0. Het was voor de jonge aanvaller zijn eerste doelpunt van het seizoen voor Groningen. De combinatie Postema - Irandust was niet veel later verantwoordelijk voor de verdubbeling van de score.

Vanaf de aftrap ging het volledig mis bij de bezoekers, toen Robin van der Meer zich verslikte in de doorjagende Postema en zich de bal kinderlijk eenvoudig liet afsnoepen. Irandust kon oppikken en schoot de bal vervolgens koelbloedig in de rechterbovenhboek. Ook voor de middenvelder betekende het zijn eerste treffer van het seizoen, daar hij hin de Eredivisie tot dusver genoegen moet nemen met korte invalbeurten. De ruststand werd bepaald door Postema, die tien minuten voor het verstrijken van de eerste helft voor de tweede keer op de goede plek stond en doelman Mike Havekotte andermaal kansloos liet.

Na rust deed de thuisploeg het beduidend rustiger aan. Buijs bracht onder meer Jörgen Strand Larsen in de ploeg en zag hoe de Noor de eindstand tien minuten na rust bepaalde. De centrumspits werd op maat bediend door Damil Dankerlui en hoefde alleen zijn hoofd nog tegen de bal te zetten: 4-0. Als kers op de taart mocht Elias Olsson in de slotfase zijn debuut maken namens FC Groningen. De verdediger, die deze zomer overkwam van Kalmar FF, kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Neraysho Kasanwirjo.