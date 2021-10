EFL Cup krijgt voor het eerst in vijf jaar andere winnaar na eliminatie City

Woensdag, 27 oktober 2021 om 22:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:15

Voor Manchester City zit het toernooi om de EFL Cup er vroegtijdig op. De ploeg van manager Josep Guardiola kwam tegen West Ham United in de reguliere speeltijd niet tot scoren, waarna Phil Foden als enige zijn strafschop miste. Dat betekent dat er voor het eerst in vijf jaar (!) een andere winnaar van de EFL Cup komt. Liverpool en Tottenham Hotspur maakten geen fout en wonnen van respectievelijk Preston North End (0-2) en Burnley (0-1).

West Ham United - Manchester City 0-0 (5-3 w.n.s.)

Guardiola trad niet met de sterkste elf aan en gunde rust aan onder meer Jack Grealish, Phil Foden en Rúben Dias. Nathan Aké stond wel in de basis en maakte een solide indruk. City, de regerend bekerwinnaar, had in het eerste bdrijf wel een veldoverwicht, maar wist dat niet uit te drukken in noemenswaardige kansen. De beste mogelijkheid was misschien wel voor Aké, die op slag van rust een kopbal uit een vrije trap rakelings over de deklat zag gaan. Ook na rust lieten de momenten van opwinding niet te wensen over. Ilkay Gündogan faalde namens de bezoekers, terwijl Arthur Masuaku namens West Ham het vizier niet op scherp had staan.

The Hammers mochten vooral reservedoelman Alphonse Areola dankbaar zijn dat City niet tot scoren kwam, daar de goalie verschillende keren in de weg lag. Zo had de Fransman onder meer een knappe reflex in huis op een kopbal van John Stones van dichtbij. Aan de overkant liet Tomás Soucek een opgelegde kans onbenut. De middenvelder had de bal voor het inschieten, maar mikte te hoog. Doordat er niet gescoord werd in de reguliere speeltijd, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek Foden de grote schlemiel door als enige te missen namens City.

Preston North End - Liverpool 0-2

Het bekertreffen met Liverpool betekende een bijzonder weerzien voor Sepp van den Berg. De Nederlandse verdediger wordt momenteel door The Reds uitgeleend aan de ploeg uit de Championship en kon in aanloop naar het bekerduel rekenen op lovende woorden van zijn eigenlijke collega's. De thuisploeg kwam verrassend sterk voor de dag en was in de eerste helft de ploeg die voor het meeste gevaar zorgde. Brad Potts zag zijn inzet echter gekeerd worden door Adrián en ook op een inzet van Sean Maguire had de doelman van Liverpool een uitstekende reactie in huis.

Liverpool, dat met een B-ploeg voor de dag kwam in Preston, brak na ruim een uur spelen de ban. Na een uitstekende dieptepass bereikte Neco Williams vanaf de rechterkant van het strafschopgebied Takumi Minamino, die de bal van dichtbij knap tegen de touwen werkte: 0-1. Het duel werd tien minuten voor tijd in het slot gegooid door Divock Origi. De aanvalsleider deed het met een voortreffelijke hakbal, nadat Konstantinos Tsimikas in eerste instantie de onderkant van de lat raakte. Williams leek in de slotminuut ook nog een duit in het zakje te doen, maar zijn inzet van dichtbij eindigde in de handen bij Declan Rudd.

Burnley - Tottenham Hotspur 0-1

Steven Bergwijn had een basisplaats bij Tottenham, dat over acht dagen thuis aantreedt tegen Vitesse in de Conference League. Trainer Espírito Santo stelde niet zijn sterkste elftal op, al had bijvoorbeeld Harry Kane wel een basisplaats. In de eerste helft kwamen beide ploegen niet verder dan enkele halve kansen en ook na de rust viel de amusementswaarde tegen. Wel wist Tottenham de wedstrijd naar zich toe te trekken. Kane stuitte in een één-op-één-situatie op keeper en enkele minuten later kopte invaller Lucas Moura krachtig naar beneden na een voorzet van Emerson Royal: 0-1. In het restant van de wedstrijd kwam de voorsprong niet serieus in gevaar.

Leicester City - Brighton & Hove Albion 2-2 (4-2 w.n.s.)

Miscommunicatie in de achterhoede van Brighton zorgde voor een vroege voorsprong voor Leicester. Doelman Jason Steele wilde zijn verdedigers aanspelen, maar Harvey Barnes wierp zich ertussen, nam de bal over en rondde snel af. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Brighton op 1-1, maar maakte Leicester óók de 2-1. Adam Webster scoorde voor de bezoekers nadat een corner werd doorgekopt door Shane Duffy; voor de thuisploeg sloeg Ademola Lookman toe nadat hij profiteerde van een veel te korte terugspeelbal van Jeremy Sarmiento. Twintig minuten voor tijd zette Neil Maupay de bezoekers echter op gelijke hoogte. Daardoor moesten er strafschoppen aan te pas komen. James Maddison, Barnes, Patson Daka en Ricardo Pereira maakten geen fout voor Leicester, terwijl Maupay en Enock Mwepu misten namens Brighton: 4-2.