Bas Dost grijpt zijn kans na zeldzame basisplaats bij Club Brugge

Woensdag, 27 oktober 2021 om 22:43 • Dominic Mostert

Club Brugge heeft de achtste finale van de Croky Cup bereikt. De regerend kampioen won woensdagavond met 3-0 van KMSK Deinze, de nummer vijf op het tweede niveau van België. Bas Dost had voor het eerst sinds 1 augustus een basisplaats in een officiële wedstrijd van Club en kwam tweemaal tot scoren. Noa Lang viel twintig minuten voor tijd in.

De basisplaats van Dost verraadt al dat Club niet met de eerste keus aantrad. De zestienjarige verdediger Noah Mbamba, de zeventienjarige aanvallende middenvelder Cisse Sandra en de negentienjarige doelman Lammens hadden bijvoorbeeld een basisplaats. Deinze zal door de rotaties bij Club Brugge hoop hebben gehad op een goed resultaat, maar de ambities liepen door een directe rode kaart van Bizimana Djihad een flinke knauw op. In de negentiende minuut stond hij op de enkel van Clinton Mata en werd hij weggestuurd.

Pas in de tweede helft kon Club profiteren van de man-meer-situatie. José Izquierdo tikte na een goede voorzet van Kamal Sowah de 1-0 tegen de touwen. Lang kwam binnen de lijnen, maar het was Dost die de wedstrijd besliste. Met zijn scheenbeen zorgde hij voor de 2-0 na een voorzet van Mata en na voorbereidend werk van Mats Rits maakte de spits er ook 3-0 van. Lang dacht kort voor tijd de 4-0 te maken, maar vanwege buitenspel werd zijn treffer geannuleerd.