SC Heerenveen voorkomt blamage; geen ommekeer voor Gertjan Verbeek

Woensdag, 27 oktober 2021 om 21:57 • Laatste update: 23:47

De profclubs hebben woensdagavond geen fout gemaakt tegen amateurclubs in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij de Amsterdamse tweededivisionist AFC leek sc Heerenveen te struikelen, maar de Friezen bogen een 1-0 achterstand in de slotfase om: 1-2. Ook NEC, Sparta Rotterdam en Excelsior wonnen van amateurs. Go Ahead Eagles schakelde Almere City FC uit, terwijl Fortuna Sittard te sterk was voor TOP Oss.

AFC - sc Heerenveen 1-2

Trainer Johnny Jansen voerde slechts een wijziging door ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 nederlaag): in de punt van de voorhoede maakte Siem de Jong plaats voor Henk Veerman. De spits kreeg halverwege de eerste helft de kans om te scoren, maar kopte tegen de paal. Hij liet daarmee na om Heerenveen op gelijke hoogte te zetten: drie minuten voor de kans had Dalien Maatsen al gescoord namens AFC. De verdediger werd vrijgelaten na een indraaiende vrije trap en kopte van dichtbij raak. Heerenveen had het zwaar, maar kantelde de wedstrijd in de slotfase volledig. Henk Veerman zorgde voor de 1-1 en Filip Stevanovic besliste de wedstrijd door naar binnen te trekken en raak te schieten.

Almere City - Go Ahead Eagles 0-2

Het Almere City van Gertjan Verbeek staat negentiende in de Keuken Kampioen Divisie, verloor de laatste vier competitiewedstrijden en kon dus wel een opsteker gebruiken. De wedstrijd begon echter met een domper. Doelman Michael Woud haalde Luuk Brouwers onderuit en de daaropvolgende penalty werd door Brouwers zelf benut: 0-1. Na de pauze werd Almere merdere keren gevaarlijk, maar Go Ahead bleef overeind en besliste de wedstrijd twintig minuten voor tijd. Uit een klutssituatie leek Iñigo Córdoba de bal als laatste te raken: 0-2. Er kwamen via Tijmen Wildeboer nog twee kansen voor Almere City, maar doelman Andries Noppert van Go Ahead hield de nul.

Fortuna Sittard - TOP Oss 3-0

De Eredivisionist kende een eenvoudige avond en kwam tegen TOP Oss amper in de problemen. Nadat George Cox tot tweemaal toe een inzet niet tot doelpunt gepromoveerd zag worden, was Mats Seuntjens na een half uur spelen wel trefzeker. De middenvelder omspeelde doelman Norbert Alblas en kon voor een leeg doel afronden: 1-0. Niet veel later schreeuwde de thuisploeg tevergeefs om een strafschop bij scheidsrechter Kevin Blom. De score werd verdubbeld door Cox, die op slag van rust doeltreffend uithaalde en Alblas in de verre hoek voor de tweede keer kansloos liet. Vijf minuten na rust bepaalde diezelfde Cox de eindstand op 3-0, toen hij wederom alle tijd genoot om uit te halen en via de vingertoppen van de doelman van Oss trefzeker was: 3-0

GVVV - Sparta Rotterdam 0-2

Het was voor het eerst sinds december 2011 dat de Veenendalers en Sparta elkaar troffen. Destijds was GVVV in de achtste finale van de beker na strafschoppen (2-1) te sterk voor de Rotterdammers. Hoewel de thuisploeg ook nu lang standhield, zat er ditmaal geen stunt in. Na een klein uur spelen openden de Rotterdammers de score. Na een pass van Lennart Thy maakte Mario Engels binnen het zestienmetergebied ruimte voor het schot. Laatstgenoemde had het vizier op scherp staan en zette zijn ploeg op 0-1. Vijf minuten later kreeg ook Thy zelf een grote kans, maar hij verzuimde van dichtbij in de afronding. Op slag van het eindsignaal viel de 0-2 alsnog. Vito van Crooij stond koud op het veld toen hij uit een vrije trap de beslissende treffer aantekende.

Capelle - NEC 0-3

NEC kwam, zonder onder meer Lasse Schöne, al in de vierde minuut op voorsprong. Na slecht uitverdedigen van de amateurs kon Elayis Tavsan overnemen en op overtuigende wijze raak schieten. Na de tegentreffer bleven de Nijmegenaren de druk opvoeren, maar het duurde tot de 41ste minuut voordat het volgende doelpunt viel. Nadat Ali Akman de lat raakte en onder meer Ilias Bronkhorst en Javier Vet onzorgvuldig waren in de afronding scoorde Tavsan wel. Ditmaal scoorde de aanvaller dankzij een van richting veranderd schot van afstand. Na ruim een uur spelen viel de beslissing in Capelle aan den IJssel. NEC schakelde razendsnel om na een aanval van de thuisploeg. In het zestienmetergebied kwam Ole ter Haar Romeny in balbezit en zette hij met een hard, diagonaal schot de eindstand op het scorebord: 0-3.

IJsselmeervogels - Excelsior 0-3

Na een uiterst spectaculaire opkomst met veel vuurwerk kwam Excelsior amper in de problemen tegen tweededivisionist IJsselmeervogels. Na eerst nog te hebben gefaald, kopte Hugo Botermans na vijf minuten spelen uit een corner wel raak voor de bezoekers: 0-1. De thuisploeg kroop vervolgens iets meer uit de schulp, maar wist niet tot noemenswaardige kansen te komen. Ook Excelsior wist in het restant van de eerste helft niet heel gevaarlijk te worden. Tien minuten na rust lukte dat wel, toen Botermans eenvoudig zijn tweede van de avond binnentikte. Alsof het duel daarmee nog niet beslist was, maakte Reuven Niemeijer vijf minuten later aan alle onzekerheid een einde: 0-3. Couhib Driouech had in de slotfase nog een vierde treffer op de schoen, maar zijn inzet werd met de voet gekeerd door doelman Jaimy Schaap. Excelsior eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Jaimy Buter in de blessuretijd.